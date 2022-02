H Βόλφσμπουργκ «ξεκόλλησε» από τη ζώνη του υποβιβασμού μετά την ευρεία νίκη της επί της Γκρόιτερ Φιρτ με 4-1.

Την πρώτη της νίκη για το 2022 πήρε η Βόλφσμπουργκ, η οποία «ξέσπασε» εντός έδρας κόντρα στην ουραγό Γκρόιτερ Φιρτ (10 βαθμοί) με σκορ 4-1. Οι «Λύκοι» έσπασαν το αρνητικό σερί που έτρεχαν επί εννέα αγωνιστικές της Bundesliga, στις οποίες είχαν απολογισμό επτά ήττες και δυο ισοπαλίες με την τελευταία τους νίκη να είναι στις 6 Νοεμβρίου κόντρα στην Άουγκσμπουργκ (1-0).

Oι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ στο 7' με τον Άστερ Βρανκξ. Συνέχισαν σε δυνατό τέμπο και δημιούργησαν ευκαιρίες με κύριο εκφραστή τον σκόρερ του πρώτου τέρματος, όμως δεν κατάφεραν να διπλασιάσουν το προβάδισμα τους στο πρώτο μέρος και εν τέλει δέχτηκαν το γκολ της ισοφάρισης στο 44', με τον Μπράνιμιρ Χργκότα να ευστοχεί από την άσπρη βούλα.

Η Βόλφσμπουργκ χτύπησε γρήγορα και στο δεύτερο μέρος, με τον Βρανκξ να βάζει εκ νέου μπροστά την ομάδα του με το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Στο 70' ο Μαξ Άρνολντ διεύρυνε το προβάδισμα της ομάδας του με απευθείας εκτέλεση φάουλ και στο 75΄ ο Μαξιμίλιαν Φίλιπ διαμόρφωσε το τελικό 4-1. Mε το τρίποντο τους οι «Λύκοι»... ξεκόλλησαν από τη ζώνη του υποβιβασμού και ανέβηκαν στη 12η θέση με 24 βαθμούς, όντας στο 2 από τη 16η Άουγκσμπουργκ.

📽️ @VfLWolfsburg_EN helped themselves to their first win since the start of November as they put four past @KleeblattFuerth. 🔥 🐺 pic.twitter.com/uGDfLvjO6i