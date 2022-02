Λεβαντόφσκι: «Το βραβείο της FIFA μετρά περισσότερο από τη Χρυσή Μπάλα»

Τη δική του ψήφο στα βραβεία «The Best» της FIFA έδωσε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος υποστήριξε πως έχουν μεγαλύτερο εκτόπισμα από την ψηφοφορία για τον νικητή της Χρυσής Μπάλας.

Χρυσή Μπάλα ή The Best; Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι άφησε στην άκρη τη... διπλωματία και πήρε ξεκάθαρη θέση πάνω στο δίλημμα, χαρίζοντας τη δική του ψήφο στα ετήσια βραβεία της FIFA! Πρόκειται άλλωστε για μια... αμφίδρομη σχέση, μιας και ο Πολωνός έχει ανακηρυχθεί τις τελευταίες δυο χρονιές ως ο καλύτερος παίκτης του πλανήτη στα Gala που διοργανώνει η Παγκόσμια Συνομοσπονδία, σε αντίθεση δηλαδή με τη θέση που κατέλαβε στην ψηφοφορία του Ballon d'Or.

Παρά τα 47 γκολ που σημείωσε σε μια χρονιά που τον βρήκε να σπάει όλα τα κοντέρ με τη φανέλα της Μπάγερν, ο έμπειρος φορ τελικά είδε τον Λιονέλ Μέσι να παίρνει για 7η φορά το βραβείο... σπίτι του και τον ίδιο να αρκείται απλώς με τον τίτλο του φιναλίστ. Το γεγονός βέβαια πως δεν κατάφερε να κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα ενδεχομένως να μην το επηρέασε και ιδιαίτερα, αφού ξεκαθάρισε πως ούτως ή άλλως προτιμά το βραβείο της FIFA...

«Τον τελευταίο καιρό σκεφτόμουν αυτά τα δυο βραβεία, το the Best της FIFA και τη Χρυσή Μπάλα. Έφτασα στο συμπέρασμα ότι το βραβείο της FIFA μετρά περισσότερο, καθώς στη Χρυσή Μπάλα ψηφίζουν ουσιαστικά δημοσιογράφοι και δεν υπάρχει ξεκάθαρη επιβεβαίωση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πολωνός επιθετικός.

Robert Lewandowski doesn't need the Ballon d'Or when he is The Best 🏆 pic.twitter.com/TI70l1Y0r5