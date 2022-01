«Έσκασε». Κουράστηκε. Αυτό που αγαπούσε πολύ, τώρα δεν θέλει να το βλέπει. Ο Μαξ Έμπερλ σόκαρε την Bundesliga με την παραίτησή του από την Γκλάντμπαχ και έστειλε ισχυρό μήνυμα για την ψυχική υγεία που καταπατείται.

Πόσοι και πόσοι δεν έχιουν σκεφτεί ότι μάλλον δεν θα μπορούσαν να ζήσουν χάνοντας κάτι για το οποίο έχουν δουλέψει και μοχθήσει; Πόσοι έχουν καταφέρει να φτάσουν σε ένα σημείο απόλαυσης των καρπών από τους κόπους τους και ξαφνικά αισθάνονται ότι χρειάζονται ένα διάλειμμα γιατί... δεν πάει άλλο;

Κάπως έτσι συμβαίνει και με τον Μαξ Έμπερλ. Αγγελικά πλασμένος ο κόσμος του επαγγελματικού, σύγχρονου και γεμάτου απαιτήσεις, ποδοσφαίρου; Μάλλον όχι...

Η ανακοίνωση της παραίτησής του από τη θέση του αθλητικοή διευθυντή έπειτα από το 2008, το κλείσιμο του τεράστιου κεφαλαίου της ζωής του και οι λόγοι που τον οδήγησαν σε αυτό, οφείλουν να «σκουντήξουν» αρκετό κόσμο...

«Είμαι εξουθενωμένος, θέλω να ζήσω...»

Λόγια στα οποία εύκολα θα βρεθεί κόσμος να πει «έλα μωρέ, ζεις από το ποδόσφαιρο, παίρνεις τρελά λεφτά, τι να πουν και όσοι κάνουν πιο δύσκολες, χειρωνακτικές εργασίες και αγωνιούν για το φαγητό που θα παρέχουν στην οικογένειά τους...». Δεν είναι αυτό το νόημα. Οι δυσκολίες δεν είναι ίδιες για όλους. Η ψυχική υγεία του καθενός δεν έχει τα ίδια όρια. Οι αντοχές δεν είναι ίδιες. Το μυαλό δεν είναι το ίδιο δυνατό. Είτε είσαι ο Έμπερλ, είτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, είτε ένας απλός πολίτης του μεροκάματου...

«Είμαι εξουθενωμένος, θέλω να ζήσω... Θέλω να κοιτάξω το καλό του εαυτού μου. Αφήνω το ποδόσφαιρο που μου προσέφερε χαρά στη ζωή μου γιατί πλέον κάτι έχει “σπάσει”. Έχει χαθεί αυτή η χαρά. Πάντοτε έδινα το 100% σε ό,τι κι αν έκανα, αλλά δεν μπορώ άλλο... Δεν θέλω καμία σχέση με το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Δεν έχω δύναμη να κάνω αυτή τη δουλειά, να προσφέρω όπως θα ήθελα. Πρέπει να κοιτάξω εμένα» είπε ο Έμπερλ στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής.

"Football is my life and joy. But many aspects of it are no longer that."



Gladbach's Max Eberl has stepped down and said he needs to focus on his mental health.#Eberl #MentalHealth pic.twitter.com/vkSPAX7fcs — DW Sports (@dw_sports) January 28, 2022

Καλές οι επιτυχίες, αλλά τι γίνεται όταν το μυαλό δεν μπορεί να «σηκώσει» το σώμα;

Burnout. Μια λέξη, πολλά συναισθήματα. Και ακόμα περισσότερες σκέψεις. Γιατί δεν μπορώ; Τί είναι αυτό που βιώνω; Θα ξεκουραστώ δυο μέρες και θα είμαι εντάξει. Ή μήπως όχι; Και περνούν οι δύο μέρες και ακόμα το μυαλό... δεν. Είναι φυσιολογικό. Είναι ok να μην είσαι ok. Και είναι ok να ζητήσεις βοήθεια, να το επικοινωνήσεις, να μιλήσεις με ανθρώπους, να το μοιραστείς ώστε να φύγει το βάρος από πάνω σου.

Ο Μαξ Έμπερλ έχει γράψει τη δική του ιστορία στην Bundesliga. Είναι από τους μακροβιότερους αθλητικούς διευθυντές, αφού βρισκόταν στη θέση αυτή στην Γκλάντμπαχ από το 2008. Ο άνθρωπος αυτός κατάφερε να φέρει στην επιφάνεια παίκτες όπως οι Γκρανίτ Τζάκα, Τοργκάν Αζάρ, Γιανίκ Βέστεργκααρντ και όταν ήρθε η ώρα της πώλησης, τότε αυτή έγινε με πολλά εκατομμύρια που μπήκαν στα ταμεία της ομάδας του. Ένας αθλητικός διευθυντής απόλυτα επιτυχημένος. Ε και;

Οι Γερμανοί δημοσιογράφοι κάνουν λόγο για έναν από τους καλύτερους ανθρώπους που βρίσκονταν στην Λίγκα. Έναν αθλητικό διευθυντή που πέρα από το επαγγελματικό κομμάτι της επικοινωνίας με τους ρεπόρτερ και το τηλέφωνο που δεν σταματούσε να χτυπάει, πάντοτε είχε χρόνο για μια φιλική και... ανθρώπινη κουβέντα. Κι όμως, αυτός ο άνθρωπος που είχε χρόνο για τους άλλους και θα ενδιαφερόταν όντας απόλυτα προσιτός, έσπρωχνε κάτω από το χαλάκι τα δικά του προβλήματα και τις σκέψεις που έκανε, προκειμένου να ξεγελάσει και τον ίδιο τον εαυτό του. Μέχρι που βρήκε τη δύναμη, την οποία θα πρέπει να βρίσκουν όλοι όσοι αρχίζουν και καταλαβαίνουν πως η ψυχική τους υγεία κλονίζεται...

🎙️ Eberl: "I just want to be Max Eberl. I want to see the world and just focus on myself for once in my life. I haven't made this decision in order to move to another club. For now, I don't want anything to do with football."#DieFohlen pic.twitter.com/ITTX912720 — Gladbach (@borussia_en) January 28, 2022

Η ανάγκη να καταλάβουν όλοι πως δουλειές και ποδόσφαιρο μπαίνουν κάτω από την υγεία

Έξι φορές παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τρεις στο Champions League. Τερματισμός στην πρώτη 10άδα της Bundesliga σε καθεμιά από τις τελευταίες 10 διαδοχικές αγωνιστικές περιόδους για την Γκλάντμπαχ. Μεταγραφές, λάμψη. Επιτεύγματα που καθιστούν ένα βιογραφικό εντυπωσιακό. Ένα χαρτί που «μετράει». Πίεση, άγχος, στρες, νύχτες δίχως ύπνο, κεφάλι καζάνι, μυαλό... ανύπαρκτο. Και κάπου εκεί προφανώς είτε λίγο είτε πολύ, επηρεάζονται και οι προσωπικές σχέσεις, τα άτομα που πραγματικά έχουν σημασία, η οικογένεια, η υγεία... Όλα αυτά.

«Χάνω έναν φίλο και εξαιρετικό συνεργάτη. Το ποδόσφαιρο είναι πανέμορφο, όμως πάντοτε θα υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα σε αυτή τη ζωή. Και γι' αυτό αποδεχόμαστε αυτή την απόφαση του Μαξ» ανέφερε ο εκτελεστικός διευθυντής της Γκλάντμπαχ, Στέφαν Σίπερς.

Ένα τρομερό μήνυμα αναρτήθηκε και στον επίσημο λογαριασμό της Σάλκε στα social media, όπου αναγραφόταν χαρακτηριστικά: «Η απόφαση του Μαξ δείχνει ότι στο ποδόσφαιρο πρέπει να δουλεύουμε όχι μόνο για τη φυσική κατάσταση των ανθρώπων, αλλά και για την ψυχική τους κατάσταση. Αποδεχόμαστε απόλυτα την τιμιότητά σου και την απόφασή σου. Ευχόμαστε κάθε καλό για το μέλλον». Ας είναι (και) αυτή η περίπτωση, μια αφορμή για να ληφθεί μεγαλύτερη μέριμνα απ' όλους στο άθλημα για την ψυχική υγεία όσων το περιβάλλουν και βρίσκονται εντός του...