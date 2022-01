Ο Νορβηγός «killer» παραχώρησε συνέντευξη στο Sky Sports και αφού κατονόμασε τους 3 κορυφαίους κατά τη γνώμη του παίκτες στον κόσμο, απάντησε ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό και το αγαπημένο του ποτό.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο Νορβηγός επιθετικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ, που εντυπωσιάζει με την επιθετική του δεινότητα (φέτος έχει 23 γκολ σε 20 συμμετοχές), κλήθηκε να επιλέξει τους τρεις καλύτερους παίκτες στον κόσμο σήμερα.

Στην προσωπική του λίστα δεν υπήρχε χώρος για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι τρεις κορυφαίοι για τον «killer» των Γερμανών είναι οι Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Καρίμ Μπενζεμά και ο Λιονέλ Μέσι.

Στην συνέντευξη που παραχώρησε στο Sky Sports, ερωτήθηκε και ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό και ποτό. Ο Χάαλαντ επέλεξε το κεμπάπ και η Pina colada!

🍹 Piña colada

🥙 Kebab



Erling Haaland reveals his favourite food and drink in an exclusive interview with Sky pic.twitter.com/jDIkNb2Ms7