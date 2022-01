Ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Όλιβερ Καν επιβεβαίωσε την αποχώρηση του Νίκλας Ζίλε στο τέλος της σεζόν.

Ο 26χρονος στόπερ απάντησε αρνητικά στην τελευταία πρόταση ανανέωσης των Βαυαρών ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο και έχει πάρει την απόφαση να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και να αγωνιστεί σε άλλο πρωτάθλημα από τη νέα σεζόν.

Την αποχώρηση του από τον γερμανικό σύλλογο, επιβεβαίωσε και ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Όλιβερ Καν, ο οποίος μεταξύ άλλων παραδέχθηκε ότι οι διαπραγματεύσεις «ναυάγησαν» και ότι το καλοκαίρι ο Ζίλε θα αποτελέσει παρελθόν από τους Βαυαρούς.

«Οι διαπραγματεύσεις διήρκησαν πολύ. Του κάναμε μια προσφορά, αλλά ο Ζίλε δεν τη δέχτηκε. Γνωρίζουμε ότι ο Νίκλας θέλει να φύγει από τον σύλλογο στο τέλος της σεζόν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καν για τον Νίκλας Ζίλε, για τον οποίο η Μπαρτσελόνα έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για να τον αποκτήσει.

Με τη φανέλα της Μπάγερ, ο νεαρός στόπερ κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα, ένα Champions League, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, τέσσερα γερμανικά Σούπερ Καπ κι ένα ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ

