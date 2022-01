Με δυο γκολ σε κάθε ημίχρονο και με «πυλώνα» τον επιθετικό πλουραλισμό, η Μπάγερν έκανε φύλλο και φτερό τη Χέρτα στο Βερολίνο (1-4) και διατηρήθηκε στο +6 από τη Ντόρτμουντ.

Αυτή τη φορά ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δεν μονοπώλησε στην επιθετική γραμμή! Κάθε άλλο μάλιστα, αφού ο Πολωνός επιθετικός παρέδωσε πλήρως τη σκυτάλη στους συμπαίκτες του, τέσσερις εκ των οποίων φάνηκαν αντάξιοι των προσδοκιών και οδήγησαν τη Μπάγερν σε ένα άνετο διπλό στο Βερολίνο. Με τον... συνήθη πλέον καταιγιστικό της ρυθμό και με έρεισμα τον πλουραλισμό στην επίθεση, οι Βαυαροί κέρασαν... τεσσάρα τη Χέρτα (1-4), ζευγάρωσαν τις νίκες τους στη Bundesliga μετά την ήττα από τον κακό τους δαίμονα, Γκλάντμπαχ, και διατηρήθηκαν σε ασφαλή απόσταση από τη δεύτερη στη βαθμολογία, Ντόρτμουντ.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση και βρήκαν δίχτυα με τον Τολισό μόλις στο 4΄όμως το γκολ τελικά ακυρώθηκε για οφσάιντ. Το VAR ωστόσο δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στο 25΄ όταν ο Γάλλος έστειλε ξανά τη μπάλα στο πλεκτό, αυτή τη φορά όμως με καθόλα νόμιμο τρόπο. Το προβάδισμα απέβαλε όποια πίεση και άγχος υπήρχε για τους Βαυαρούς, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με διαφορά δυο τερμάτων ύστερα από όμορφο τελείωμα του Τόμας Μίλερ (45΄).

Η ταχύτητα δεν μειώθηκε στο δεύτερο μέρος, ούτε φυσικά και τα γκολ, με τον Σανέ να ανεβάζει τον δείκτη στο 3-0 (75΄) και τον Γκνάμπρι τέσσερα λεπτά αργότερα να δίνει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του. Το μόνο που κατάφερε η Χέρτα ήταν να μειώσει σε 4-1 με τον Εκέλεκαμπ, σκορ που παρέμεινε μέχρι το τελικό σφύριγμα.

Μπάγερν Μονάχου (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Παβάρ, Ζίλε, Ερναντέζ (79΄Ουπαμεκανό), Κίμιχ, Τολισό (69΄Ζάμπιτσερ), Γκνάμπρι (80΄Μουσιάλα), Κομάν (69΄Ρίτσαρντς), Σανέ, Μίλερ (80΄Βάνερ), Λεβαντόφσκι



