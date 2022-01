Λεβαντόφσκι για Μέσι: «Δεν ξέρω γιατί δεν με ψήφισε, ελπίζω να μην είναι κάτι προσωπικό»

Την έκπληξη του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι προκάλεσε το γεγονός ότι δεν έλαβε ούτε μία ψήφο από τον Λιονέλ Μέσι, για το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της χρονιάς από την FIFA.

Ο Πολωνός στράικερ της Μπάγερν, κέρδισε το βραβείο που του αναλογούσε για το 2021 απέναντι σε Μέσι και Σαλάχ, διπλασιάζοντας τις κατακτήσεις του και μάλιστα, σερί στα «The Best» της FIFA.

Ο «Λέβα» μπορεί να συμπεριέλαβε στις ψήφους του τον Λιονέλ Μέσι,, αλλά ο Αργεντινός αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν είχε διαφορετική άποψη για το βραβείο του καλύτερου παίκτη της FIFA και μοίρασε τις ψήφους του στους συμπαίκτες του Νεϊμάρ και Μπαπέ αλλά και στον Καρίμ Μπενζεμά της Ρεάλ.

Ο Λεβαντόφσκι παραδέχτηκε ότι εξεπλάγη που δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική τριάδα του Μέσι, τονίζοντας πως ελπίζει να μην έχει κάποιο προσωπικό ζήτημα μαζί του ο 34χρονος επιθετικός των Παριζιάνων.

«Οσον αφορά την επιλογή του Μέσι, πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Εγώ δεν έκανα τίποτα λάθος που μπορεί να τον θύμωσε. Προσωπικά ελπίζω ότι όλα είναι εντάξει μεταξύ μας. Αυτή ήταν η επιλογή του, πρέπει να την σεβαστώ. Δεν χρειάζεται να πω κάτι κακό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επιθετικός των Βαυαρών.

Robert Lewandowski speaks on Lionel Messi leaving him out of his top three in The Best Men's Player voting 🗣 pic.twitter.com/Mglg1uHj3l