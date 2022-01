Το ότι είναι εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών στον κόσμο δεν αμφισβητείται. Για τις πρακτικές του όσον αφορά τα μαλλιά της μικρής του κόρης, υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Ο λόγος για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι!

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι κατέκτησε πρόσφατα το βραβείο του κορυφαίου παίκτη στην τελετή απονομής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (για δεύτερη σερί φορά), αφήνοντας πίσω του τον Λιονέλ Μέσι και τον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο στράικερ της Μπάγερν Μονάχου έκλεισε την περσινή σεζόν με 48 τέρματα (και 9 ασίστ) σε 40 συμμετοχές, ενώ και φέτος συνεχίζει να «ματώνει» με συγκλονιστική συνέπεια τα αντίπαλα δίχτυα, μετρώντας 34 γκολ (συν 3 ασίστ) σε συνολικά 27 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Εν ολίγοις, για τις ικανότητές του εντός αγωνιστικού χώρου δεν μπορεί κανείς να μην του βγάλει το καπέλο. Τι γίνεται όμως με τη φροντίδα των μαλλιών της κόρης του;

Ο Πολωνός αποδεικνύεται πολύ ευρηματικός, χρησιμοποιώντας την... ηλεκτρική σκούπα για να πιάσει τα μαλλιά της κορούλας του αλογοουρά!

Δείτε το βίντεο:

"When mum isn't home" 😅



Robert Lewandowski's genius way of doing his daughter's hair 👏 pic.twitter.com/MYTVLjh7bC