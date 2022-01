Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης έμεινε στο 1-1 κόντρα στην Άουγκσμπουργκ κι έχασε νέα ευκαιρία να πατήσει εξάδα. Γλίτωσε την ήττα από την ουραγό Γκρόιτερ Φιρτ στο φινάλε η Αρμίνια των Βασιλειάδη-Καπίνο.

Χωρίς νίκη στο 2022 συνεχίσει η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, αφήνοντας έτσι ανεκμετάλλευτο το νικηφόρο σερί της από τα τέλη του '21. Οι Αετοί του Όλιβερ Γκλάσνερ έμειναν στο 1-1 στην έδρα της Άουγκσμπουργκ, αν και πήραν προβάδισμα στο σκορ με γκολ του Νταΐτσι Καμάντα από ασίστ του φορμαρισμένου Σάντος Μπορέ στο 22'. Οι Βαυαροί, όμως, απάντησαν πριν το τέλος του ημιχρόνου με τον Γκρέγκοριτς (38') και πανηγύρισαν στο τέλος τον βαθμό που τους κράτησε οριακά εκτός επικίνδυνης ζώνης. Αντίθετα, οι Αετοί της Φρανκφούρτης έχασαν ακόμα μία ευκαιρία να πατήσουν στην πρώτη εξάδα και παραμένουν στην 8η θέση με 28 βαθμούς.

Highlights: @FCA_World hit back through Michael Gregoritsch to draw with @Eintracht_eng . #FCASGE #Bundesliga pic.twitter.com/7RzMMcYwpC

Στο τελευταίο χρονικά ματς της αγωνιστικής και «ντέρμπι» των νεοφώτιστων, η Αρμίνια Μπίλεφελντ που είχε βασικό τον Σεμπάστιαν Βασιλειάδη και στον πάγκο τον Στέφανο Καπίνο, γλίτωσε το κάζο από τη Γκρόιτερ Φιρτ στο φινάλε. Ο νεοαποκτηθείς βετεράνος της Bundesliga, Γκονσάλο Κάστρο, ισοφάρισε σε 2-2 με φανταστικό σουτ εκτός περιοχής στο 83', όμως, η πρώτης τάξεως ευκαιρία της Αρμίνια να ξεφύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού χάθηκε. Στους 18 βαθμούς και τη 16η θέση η ομάδα του Μπίλεφελντ, στους 7 και πάντα ουραγός η Γκρόιτερ Φιρτ.

Gonzalo Castro's stunning strike for @Arminia_int denies #SGF all three points late on



Watch the best of the action. #DSCSGF pic.twitter.com/nOXnoRL2wI