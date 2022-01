Ο «κέρβερος» Ζόμερ έκανε ό,τι μπορούσε για χάρη της Γκλάντμπαχ, έπιασε δυο πέναλτι, αλλά τελικά υπέκυψε απέναντι στη Λεβερκούζεν που επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα (1-2) και μαζί στην τρίτη θέση.

Την προηγούμενη αγωνιστική αποτέλεσε ενδεχομένως τον κύριο λόγο που η Γκλάντμπαχ κατάφερε να συνεχίσει τη μίνι - φετινή της παράδοση απέναντι στη Μπάγερν και να φύγει με το διπλό από το Μόναχο. Μια εβδομάδα αργότερα ο Γιαν Ζόμερ μπορεί να ισχυριστεί πως ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακός, αφού απέκρουσε δυο πέναλτι απέναντι στη Λεβερκούζεν, αλλά αυτή τη φορά δεν κατάφερε να χαρίσει από μόνος του βαθμούς στα Πουλάρια. Αντιθέτως, οι Ασπιρίνες υπέταξαν τελικά τον Ελβετό κίπερ και την παρέα του για να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη (1-2) μέσα στο 2022 που τους επανέφερε σε τροχιά τριάδας.

Έπειτα από ένα «στείρο» πρώτο μέρος, οι φιλοξενούμενοι πάτησαν πιο δυναμικά στην επιστροφή τους στον αγωνιστικό χώρο και μόλις στο 50΄ο Πάτρικ Σικ είχε την ευκαιρία να χαρίσει το προβάδισμα στην ομάδα του από την άσπρη βούλα. Για κακή του τύχη όμως ο Ζόμερ ήταν σε σούπερ βραδιά και με εντυπωσιακή εκτίναξη απέκρουσε την εκτέλεση για να κρατήσει το μηδέν. Η χαρά ωστόσο για την Γκλάντμπαχ κράτησε δευτερόλεπτα. Από το κόρνερ που παραχώρησε ο Ελβετός, ο Άντριχ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας και άνοιξε το σκορ, λύνοντας έτσι τον γόρδιο δεσμό για τους φιλοξενούμενους.

Η Λεβερκούζεν απέκτησε θάρρος και ενέτεινε την πίεσή της στα αντίπαλα καρέ, στρατηγική που τελικά καρποφόρησε στο 74΄με τον Σικ να παίρνει το αίμα του πίσω για την χαμένη εκτέλεση και να γράφει το 2-0. Επτά λεπτά αργότερα ο Ελβέντι μείωσε για την Γκλάντμπαχ σε 2-1, η οποία στο 88΄θα μπορούσε να δει τη διαφορά να επιστρέφει και πάλι στα δυο γκολ. Ο Ζόμερ ωστόσο είχε εκ νέου απάντηση, αυτή τη φορά σε εκτέλεση πέναλτι του Ντερμπιμπάι, όμως ακόμα κι έτσι δεν κατάφερε να χαρίσει κάτι περισσότερο στα Πουλάρια που παραμένουν «βυθισμένα» στην 12η θέση της Bundesliga.

