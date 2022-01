O Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι «χτύπησε» τρεις φορές την Κολωνία και έφτασε τα 300 γκολ του σε 369 συμμετοχές στη Bundesliga.

«Καυτός» έχει μπει στο 2022 ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός σέντερ φορ της Μπάγερν Μονάχου πέτυχε το πρώτο του χατ τρικ για τη νέα χρονιά, καθώ σκόραρε τρεις φορές μέσα στην έδρα της Κολωνίας και οδήγησε την ομάδα του σε ακόμα ένα «τρίποντο». Με τα σημερινά (15/1) του γκολ, ο 33χρονος «killer» έφτασε τα 300 σε 369 παιχνίδια της Bundesliga! O «Λέβα» έχει σκοράρει 226 φορές σε 242 παιχνίδια των Βαυαρών, ενώ στην τετραετία του στη Ντόρτμουντ πέτυχε 74 γκολ σε 131 εμφανίσεις. Στην τρέχουσα σεζόν ο επιθετικός των πρωταθλητών Γερμανίας, έχει 23 γκολ σε 19 ματς πρωταθλήματος!

