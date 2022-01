O Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ξεκίνησε το 2022 πετυχαίνοντας ένα εξαιρετικό γκολ κόντρα στη Γκλάντμπαχ.

O Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ξεκίνησε το 2022 με... φόρα από το 2021. Ο Πολωνός φορ σκόραρε το τελευταίο γκολ της Μπάγερν για το 2021, στο παιχνίδι με τη Βόλφσμπουργκ, ενώ έβαλε και το πρώτο των Βαυαρών για το 2022, κόντρα στη Γκλάντμπαχ. Ο Ελβέντι δε κατάφερε να κλείσει τον 33χρονο «killer», ο οποίος εκτέλεσε τον Σόμερ, σουτάροντας στη κλειστή του γωνία και άνοιξε το σκορ στην «Αλιάνζ Αρένα» στο 18'. Aυτό ήταν το 31ο γκολ του «Λέβα» σε 26 παιχνίδια μέσα στη σεζόν.

Robert Lewandowski goal ⚽



The Pole has started 2022 the only way he knows how to. Smart pass from partner in crime Thomas Muller 🎯



Bayern Munich 1-0 Borussia M'Gladbach #FCBBGMpic.twitter.com/Tidn9z3E85