Φράιμπουργκ - Λεβερκούζεν 2-1: Νίκη στο φινάλε και τρίτη θέση (vid)

Το ντέρμπι της τρίτης θέσης είχε νικητή! Η Φράιμπουργκ επικράτησε 2-1 της Λεβερκούζεν χάρη σε γκολ του Σάντε στο 84΄και την προσπέρασε στη βαθμολογία, με τις Ασπιρίνες να μένουν μακριά από τη νίκη για τρίτη σερί αγωνιστική.

Τόσο η Φράιμπουργκ, όσο και η Λεβερκούζεν είχαν εβδομάδες να απολαύσουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Αμφότερες μετρούσαν δυο σερί αγωνιστικές μακριά από τους τρεις βαθμούς και διασταύρωναν τα ξίφη τους με κοινό στόχο. Από τη μια την επιστροφή σε τροχιά νικών και από την άλλη η κατάληψη της τρίτης θέσης. Και με το γκολ του Σάντε στο 84΄η Φράιμπουργκ έκαμψε την αντίσταση των φιλοξενούμενων με σκορ 2-1, πήρε όλους τους βαθμούς και τους προσπέρασε στο βαθμολογικό πίνακα.

Οι γηπεδούχοι μάλιστα είχαν μπει σε θέση οδηγού από το 33΄χάρη σε γκολ του Γκρίφο, όμως ο Αρανγκουίθ στο 45΄επανάφερε την απόλυτη ισορροπία. Κι εκεί που όλα έδειχναν μοιρασιά, ο Σάντε εμφανίστηκε σαν «από μηχανής Θεός» για να χαρίσει τη νίκη στη Φράιμπουργκ, η οποία βρέθηκε τρίτη με 29 βαθμούς, έναν περισσότερο από την αντίπαλό της.

📽️ A goal late on from Kevin #Schade ensured that @SCFreiburg finish off a very impressive first half of the season third in the #Bundesliga table. 👏🤯 pic.twitter.com/q75BV3tVHx