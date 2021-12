Xέρτα - Ντόρτμουντ 3-2: O Ρίχτερ «ταρακούνησε» τους Βεστφαλούς

Μια βαθιά βαθμολογική ανάσα πήρε η Χέρτα Βερολίνου, καθώς κέρδισε με 3-2 τη 2η Μπορούσια Ντόρτμουντ και ανέβηκε στην 11η θέση με 21 βαθμούς.

Στο «Ολύμπιαστάντιο» η Χέρτα βρέθηκε πίσω στο σκορ από τη Ντόρτμουντ, όμως εν τέλει πήρε τη νίκη με 3-2 και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη. Οι Βερολινέζοι ανέβηκαν στην 11η θέση με 21 βαθμούς, ενώ οι Βεστφαλοί παραμένουν στη 2η θέση με εννέα βαθμούς μακριά από τη πρώτη Μπάγερν Μονάχου.

Oι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι από το πρώτο μέρος, όμως η Ντόρτμουντ ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ, στο 32' με τον Γιούλιαν Μπραντ. Στο δεύτερο μέρος οι Βερολινέζοι μπήκαν ακόμα πιο δυνατά και ισοφάρισαν στο 51' με ατομική ενέργεια του Μπελφοντίλ. Στο 56' ο Ρίχτερ με εξαιρετικό σουτ από το όριο της περιοχής έκανε την ολική ανατροπή (2-1), ενώ ο ίδιος ποδοσφαιριστής σκόραρε 10 λεπτά αργότερα για το 3-1. Οι Βεσφαλοί στη προσπάθεια τους να αντιδράσουν, κατάφεραν μόνο να μειώσουν σε 3-2 με τον Τίγκρες στο 83'.

All the action from a five-goal #Bundesliga thriller in #BSCBVB, as @HerthaBSC_EN claimed a very impressive 3-2 victory! 👊 pic.twitter.com/Ji2XQNRq4L