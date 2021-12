Μπάγερν: Απέκτησε Κινέζο ποδοσφαιριστή για πρώτη φορά στην ιστορία της (vid)

Tην απόκτηση του 18χρονου τερματοφύλακα Λιου Σάο Ζιγιάνγκ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2025, ανακοίνωσε η Μπάγερν.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Μπάγερν προχώρησαν σε απόκτηση ποδοσφαιριστή από την Ασία και πιο συγκεκριμένα του 18χρονο τερματοφύλακα Λιου Σάο Ζιγιάνγκ.

Ο νεαρός πορτιέρε έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο με τους Βαυαρούς και αναμένεται να ενσωματωθεί αρχικά στην Ακαδημία της γερμανικής ομάδας.

Η Μπάγερν διαθέτει ήδη ήδη κινεζική εκδοχή στην επίσημη ιστοσελίδα της και σχετικό προφίλ στα social media και στόχος της δεν είναι άλλος από το να αποκτήσει κοινό και στην αχανή ασιατική χώρα.

