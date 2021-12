Μπόχουμ - Ντόρτμουντ 1-1: Γκέλα για τους Βεστφαλούς, βαθμός για τους... Έλληνες

Με τον Κώστα Σταφυλίδη στο βασικό σχήμα, η Μπόχουμ αρνήθηκε στη Ντόρτμουντ την επιστροφή στις νίκες (1-1) και την περιόρισε στο -6 από την πρωτοπόρο Μπάγερν. Εμφατική νίκη για Λειψία, «διπλό» τετράδας η Χόφενχαϊμ.

Εμφανώς επηρεασμένη από την ήττα στο Klassiker, η Ντόρτμουντ έμεινε μακριά από το καλό της εαυτό στην έδρα της Μπόχουμ και μοιραία αποδέχθηκε την ισοπαλία (1-1). Και πάλι καλά δηλαδή για τους Βεστφαλούς που βρίσκονταν πίσω στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και τελικά κατάφεραν να αποδράσουν με το ελάχιστο χάρη σε γκολ του Μπραντ (85΄) λίγο πριν το φινάλε. Πέρα όμως από την κακή απόδοση των Βεστφαλών, τεράστια επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα είχε και η μαχητικότητα των γηπεδούχων, που με τον Κώστα Σταφυλίδη στο αρχικό σχήμα (έμεινε στον πάγκο ο Λαμπρόπουλος) πήραν από το πρώτο μέρος το προβάδισμα και απείχαν μόλις μερικά λεπτά μακριά από μια σπουδαία νίκη.

Το σκορ για την ομάδα των... Ελλήνων άνοιξε στο 40' ο Πόλτερ από το σημείο του πέναλτι και έχτισε τις βάσεις για ένα ζωτικής σημασίας τρίποντο που θα έφερνε την Μπόχουμ στο -1 από την εξάδα. Λίγο πριν το φινάλε όμως ο Γιούλιαν Μπραντ συνδυάστηκε άψογα με τον Έρλινγκ Χάαλαντ και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, γκολ όμως που δεν ήταν αρκετό για να γλιτώσει τη Ντόρτμουντ από τη γκέλα και να τη βάλει εκ νέου στον δρόμο των επιτυχιών. Αντίθετα οι Βεστφαλοί έχασαν κι άλλο έδαφος στην κούρσα του πρωταθλήματος (-6 από την πρωτοπόρο Μπάγερν) και οφείλουν να ανασυγκροτηθούν άμεσα αν δεν θέλουν να δουν την ψαλίδα να αυξάνεται επικίνδυνα.

Την ίδια ώρα Φράιμπουργκ και Χόφενχαϊμ έδιναν τη δική τους μάχη για την τετράδα, με τους γηπεδούχους να θέλουν τη νίκη για να απομακρυνθούν από τους διώκτες τους. Παρόλα αυτά η Χόφενχαϊμ αποδείχθηκε πολύ ξεροκέφαλη για να αφήσει μια τέτοια ευκαιρία να της ξεφύγει. Μόλις από το 3΄ο Ράουμ είχε βάλει σε θέση οδηγού τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι όμως στο 21΄αντίκρισαν τον Σλότερμπεκ να φέρνει το ματς στα ίσα. Στο δεύτερος μέρος μάλιστα η Φράιμπουργκ είχε τεράστια ευκαιρία να γυρίσει τούμπα το ματς, όμως ο Γκρίβο δεν κατάφερε να μετατρέψει σε ανατροπή την εκτέλεση πέναλτι (61΄). Κι αφού οι γηπεδούχοι δεν σκόραραν, ο νόμος του ποδοσφαίρου τους έκανε να πληρώσουν. Στο 90+4΄ο Ρίτσαρντς «χτύπησε» σε νεκρό χρόνο και έγραψε το 2-1 για τη Χόφενχαϊμ που ανέβηκε στην τετράδα και... πέταξε εκτός την αντίπαλό της.

Σπουδαία νίκη για τη Χέρτα που επικράτησε 2-0 της Αρμίνια Μπίλεφελντ και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη της Bundesliga. Το σκορ για την ομάδα του Βερολίνου άνοιξε ο Γιόβετις στο 53΄ και ο Σέλκε υπέγραψε τη νίκη για το 2-0 στο 90+5΄. Κάπως έτσι οι γηπεδούχοι ξέφυγαν στο +4 από τις θέσεις που οδηγούν στον υποβιβασμό, την ίδια ώρα που η Αρμίνια παρέμεινε κολλημένη στον... βούρκο.

Ήταν θέμα χρόνου να συνέλθει και να αρχίσει να αποδίδει βάσει της ποιότητάς της. Ο Τζέσι Μαρς αποτέλεσε παρελθόν και η Λειψία στο πρώτο ματς του Ντομένικο Τεντέσκο στον πάγκο της επέστρεψε στις νίκες στη Bundesliga, με εμφατική τεσσάρα επί της επιρρεπούς το τελευταίο διάστημα, Γκλάντμπαχ (προερχόταν από το ταπεινωτικό 1-6 κόντρα στη Φράιμπουργκ. Γκβαρντιόλ και Αντρέ Σίλβα έθεσαν τις βάσεις από το πρώτο μέρος, ο Μπενσεμπαϊνί έβαλε ξανά στο ματς τα Πουλάρια στο 88', αλλά οι Ταύροι καθάρισαν οριστικά με Ενκουνκού και Ενρίκς στις καθυστερήσεις. Στο -2 προσωρινά από την εξάδα η Λειψία, μόλις στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη η Γκλάντμπαχ του Άντι Χίτερ, ο οποίος κινδυνεύει όλο και περισσότερο με απόλυση.

