Ραϊόλα: «Τα τελευταία δύο χρόνια δουλεύω για το μέλλον του Χάαλαντ»

Ο Μίνο Ραϊόλα αποκάλυψε ότι τα τελευταία δύο χρόνια δουλεύει ώστε να βρει τον ιδανικό σταθμό στην καριέρα του Έρλινγκ Χαάλαντ.

O Νορβηγός επιθετικός άφησε στην άκρη τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε κι επέστρεψε για να βοηθήσει την ομάδα του. Παρά το γεγονός ότι κατέβαλε τα μέγιστα προκειμένου να οδηγήσει την Ντόρτμουντ στα αστέρια, δεν τα κατάφερε καθώς οι Βεστφαλοί θα συνεχίσουν την πορεία τους στο Europa League.

Παρ' όλα αυτά η κατάσταση του Έρλινγκ Χάαλαντ παραμένει η ίδια: Είναι ο νούμερο ένα στόχος των μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων για την μεταγραφική αγορά του καλοκαιριού. Ο 21χρονος επιθετικός, ο οποίος μοιάζει ασταμάτητος με τη φανέλα της Ντόρτμουντ έχοντας πετύχει 74 γκολ και 19 ασίστ σε 69 εμφανίσεις του με την γερμανική ομάδα, αποτελεί κορυφαίο στόχο της Ρεάλ αλλά και της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο ατζέντης του Μίνο Ραϊόλα σε πρόσφατες δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι τα τελευταία δύο χρόνια δουλεύει για το μέλλον του Χάαλαντ, έχοντας ως στόχο να βρει τον ιδανικό σταθμό στην καριέρα του νεαρού επιθετικού της Ντόρτμουντ.

«Εδώ και δύο χρόνια σκεφτόμαστε όλοι που θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Έρλινγκ. Έχουμε πολλές ιδέες και πιστεύω πως πλέον έχουμε καταλήξει σε ποια ομάδα πρέπει να πάει ή που του ταιριάζει καλύτερα. Φυσικά ρόλο στην απόφασή μας θα παίξει και η αγορά και πόσα χρήματα μπορεί να δώσει για έναν παίκτη σαν τον Έρλινγκ.

Θα ήμουν πολύ κακός μάνατζερ αν δεν τα είχα κάνει όλα αυτά ή αν δεν με ένοιαζε. Πιστεύω πως ένας παίκτης σαν τον Έρλινγκ μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην αγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός μάνατζερ στην «Sport».

Mino Raiola to @Sport1 on Haaland future: “We have been thinking for two years. We’ve clear ideas about where Erling should go and of course we look at what the market has to offer. I would be a bad agent if I didn't. We can influence the market with a player like Erling” 🇳🇴 #BVB pic.twitter.com/myJKaLibwr