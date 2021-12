Ντόρτμουντ: Τιμωρείται ο Μπέλιγχαμ για τις δηλώσεις του για «στημένο» διαιτητή (vid)

Οι σκληρές δηλώσεις του Τζουντ Μπέλιγχαμ για τη διαιτησία του ντέρμπι με την Μπάγερν Μονάχου ενδέχεται να να έχουν συνέπειες για τον 18χρονο επιθετικό της Ντόρτμουντ.

Η Μπάγερν ήταν η μεγάλη νικήτρια του «Klassiker» επικρατώντας με 3-2 της Ντόρτμουντ, η οποία είχε πολλά παράπονα από την διαιτησία του αγώνα, τόσο για ένα πέναλτι που δεν τους δόθηκε σε μαρκάρισμα στον Ρόις, όσο και για το πέναλτι που έφερε το τρίτο γκολ των Βαυαρών.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης Τζουντ Μπέλιγχαμ δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια τα παράπονά του, εξαπολύοντας επίθεση κατά του άρχοντα, Φέλιξ Τσβάιερ, λέγοντας πως δεν γίνεται να διαιτητεύει το μεγαλύτερο ματς του γερμανικού ποδοσφαίρου κάποιος που είχε στο παρελθόν εμπλοκή σε στημένα ματς.

«Για μένα δεν ήταν πέναλτι και πολλές αποφάσεις του μέσα στο παιχνίδι ήταν συζητήσιμες. Δεν γίνεται να αναθέτεις το μεγαλύτερο παιχνίδι στην Γερμανία σε έναν διαιτητή που είχε εμπλοκή σε στημένα παιχνίδια στο παρελθόν. Τι μπορείς να περιμένεις μετά», είχε πει χαρακτηριστικά.

Μετά την σκληρή κριτική του Μπέλιγχαμ στον διαιτητή Τσβάιερ, η DFB ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να τιμωρήσει τον νεαρό Άγγλο επιθετικό των Βεστφαλών.

«Η επιτροπή ελέγχου θα εξετάσει τη δήλωση του παίκτη της Ντόρτμουντ Τζουντ Μπέλιγχαμ για τη συνάφειά της με το αθλητικό ποινικό δίκαιο», ενημέρωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Άντον Ναχράινερ, στην υπηρεσία αθλητικών πληροφοριών (SID).

BELLINGHAM: – You give a referee that has match fixed before, the biggest game in Germany, what do you expect?



