Γκλάντμπαχ - Φράιμπουργκ 0-6: Ιστορική συντριβή και απόλυτος θρίαμβος από το 37΄(vid)

Η διαστημική Φράιμπουργκ έκανε ό,τι ήθελε στην έδρα της Γκλάντμπαχ, την οποία συνέτριψε από το ημίχρονο με το εξωπραγματικό 6-0 και σκαρφάλωσε στην τετράδα της Bundesliga.

Ο απόλυτος θρίαμβος! Μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί το «πάρτι» που έστησε η διαστημική Φράιμπουργκ στην έδρα της Γκλάντμπαχ, η οποία στο πρώτο μέρος παρακαλούσε σχεδόν θρηνητικά το κοντέρ να σταματήσει. Εκείνο όμως τελικά της έκανε τη χάρη, μόνο αφότου είχε γραφτεί ιστορία.

Γιατί αυτά που έκανε η Φράιμπουργκ στο «Borrusia Park» θα μνημονεύονται για χρόνια από τους οπαδούς της, οι οποίοι είδαν την ομάδα τους να σταματά στα έξι γκολ (0-6) απέναντι στα Πουλάρια, αριθμό που είχαν πιάσει μόλις έπειτα από 37 λεπτά παιχνιδιού!

Τον χορό των γκολ άνοιξε μόλις στο 2΄ο Έγκεντσαιν και πριν καν προλάβει να συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο, οι φιλοξενούμενοι είχαν ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 0-3 χάρη στα γκολ των Σάντε (5΄) και Λάινχαρτ (12΄).

Στο 19΄ο Χόφλερ έγραψε το 4-0 προτού προσθέσει ακόμα ένα ο Χόλερ στο 25΄και γράψει ιστορία, με την Φράιμπουργκ να είναι πλέον η μοναδική ομάδα ever στην Bundesliga που σημειώνει πέντε γκολ σε εκτός έδρας αγώνα μέσα στο πρώτο 25λεπτο! Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε δώδεκα λεπτά αργότερα ο Σλότερμπεκ και διαμόρφωσε το τελικό 6-0 στην πιο βαριά εντός έδρας ήττα της Γκλάντμπαχ στο πρωτάθλημα από τη σεζόν 1998/1999.

Και η αλήθεια είναι πως οι φιλοξενούμενοι θα μπορούσαν να είχαν δοκιμάσει να σπάσουν κι αυτό το ρεκόρ, όμως τελικά αρκέστηκαν στην κυριαρχική, διαστημική εμφάνιση του πρώτου μέρους. Κάπως έτσι στο δεύτερο έριξαν αισθητά τις μηχανές και στο φινάλε μάζεψαν ένα ιδιαίτερο τρίποντο στο σακούλι που τους έστειλε ξανά στην πρώτη τετράδα της Bundesliga.

A lot can happen in 45 #Bundesliga minutes - right, @SCFreiburg? 😉#BMGSCF pic.twitter.com/MmBecm6Aus