Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου: Πιθανότητες για παρουσία 27.000 θεατών στο «Der Klassiker»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γερμανία 27.000 οπαδοί θα βρεθούν στο «Signal Iduna Park» για να παρακολουθήσουν το μεγάλο ντέρμπι της Μπορούσια Ντόρτμουντ με τη Μπάγερν Μονάχου.

Το πρωί της Τετάρτης (1/12) η Μπορούσια Ντόρτμουντ γνωστοποίησε την ακύρωση των 67.000 εισιτηρίων που είχαν πουληθεί για το επερχόμενο ντέρμπι με τη Μπάγερν Μονάχου το Σάββατο (4/12, 19:30) και επέστρεψε τα λεφτά στους οπαδούς μέχι να ξεκαθαρίσει το «τοπίο».

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα από τη Γερμανία, λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων, το ντέρμπι αναμένεται να διεξαχθεί μπροστά σε 27.000 φιλάθλους, καθώς θα επιτρέπεται να αξιοποιηθεί μόλις το 1/3 του «Signal Iduna Park».

