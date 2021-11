O Xάαλαντ αγαπά το ποδόσφαιρο και απαντά στην... ιδιαίτερη αφιέρωση

O Έρλινγκ Χάαλαντ... απάντησε στη χειρονομία της οπαδού της Βόλφσμπουργκ με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.

Μετά από ένα μήνα ο Έρλινγκ Χάαλαντ επέστρεψε στο σκοράρισμα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 κόντρα στη Βόλφσμπουργκ. Μια οπαδός των «λύκων» εμφανώς εκνευρισμένη την εξέλιξη της αναμέτρησης και την ολική ανατροπή των Βεστφαλών κάνοντας μια... ιδιαίτερη «αφιέρωση» στον Νορβηγό φορ.

Ο Χάαλαντ για ακόμα μια φορά απέδειξε την αίσθηση του στο χιούμορ, καθώς αναδημοσίευσε το βίντεο που έγινε viral στο Twitter, γράφοντας: «Αυτός είναι ο λόγος που αγαπάμε το ποδόσφαιρο».

This is why we love football😂😂❤ https://t.co/MlkOwL80Vd