Χέρτα Βερολίνου: Έξαλλοι οι οπαδοί, έδιωξαν τους παίκτες από το πέταλο και πέταξαν πίσω φανέλα (vid)

Οι παίκτες της Χέρτα Βερολίνου πήγαν στο πέταλο για να απολογηθούν για την ήττα στο τοπικό ντέρμπι από την Ουνιόν, όμως οι οπαδοί τους έδιωξαν.

Η Χέρτα Βερολίνου συνέχισε την απογοητευτική της πορεία στη φετινή Bundesliga, καθώς ηττήθηκε στο τοπικό ντέρμπι από την Ουνιόν με 2-0. Οι ποδοσφαιριστές πήγαν στο πέταλο για να απολογηθούν για την νέα κάκιστη εμφάνιση και την ήττα, όμως μόνο... καλοδεχούμενοι δεν ήταν.

Οι οπαδοί αποδοκίμασαν και έδιωξαν τους παίκτες, ενώ όταν ο Ντάβιντ Ζέλκε πέταξε την φανέλα σε έναν οπαδό για να απολογηθεί, ο εξαγριωμένος φίλος της Χέρτα του την πέταξε πίσω και στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές πήραν την άγουσα για τα αποδυτήρια.

Most striking image from the Berlin derby last night.



Hertha’s Davie Selke throws his shirt to a fan after their 2-0 defeat to Union.



The fan throws it straight back at him. pic.twitter.com/0yiVrK0Szu