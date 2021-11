Άουγκσμπουργκ: Έστησε πάρτι με τον κόσμο για τη νίκη επί της Μπάγερν (vid)

Η πρώτη νίκη της Άουγκσμπουργκ απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου έπειτα από 6 χρόνια ήθελε κι ένα ιδιαίτερο πάρτι μετά το σφύριγμα της λήξης...

Οι Βαυαροί του Νάγκελσμαν υπέστησαν μόλις τη δεύτερη ήττα τους μέσα στη φετινή σεζόν στην Bundesliga και πλέον δίνουν ευκαιρία στην Ντόρτμουντ να πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής στη βαθμολογία.

Τα δυο γκολ της Άουγσκμπουργκ από το πρώτο ημίχρονο αποδείχθηκαν αρκετά για να διαμορφωθεί το τελικό 2-1 το βράδυ της Παρασκευής, με τους θριαμβευτές να το γιορτάζουν παρέα με τον κόσμο τους μετά τη λήξη του ματς.

Augsburg celebrate beating Bayern Munich for the first time in 6 years! 🙌 pic.twitter.com/ehs9VaATWV