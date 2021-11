Βούτηξε την τραγιάσκα του προπονητή του για να πανηγυρίσει και τ' άκουσε (vid)

Ο Μοντέστ έδωσε τον βαθμό της ισοπαλίας στην Κολωνία, ισοφαρίζοντας λίγο πριν την συμπλήρωση των 90 του αγώνα με την Ουνιόν και πανηγύρισε «κλέβοντας» την τραγιάσκα του προπονητή του!

Ο Μοντέστ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Κολωνίας στην πρόσφατη ισοπαλία με την Ουνιόν Βερολίνου για την 11η αγωνιστική της Bundesliga.

Άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους μόλις στο 7ο λεπτό και έδωσε τον βαθμό της ισοπαλίας σκοράροντας ξανά στο 86ο λεπτό διαμορφώνοντας το τελικό 2-2 (H Ουνιόν Βερολίνου είχε αρχικά ισοφαρίσει με τον Ράϊερσον και προηγηθεί με τον Αβονί).

Στο δεύτερο τέρμα του Μοντέστ λίγα λεπτά πριν την συμπλήρωση των 90, ο ενθουσιασμός του Γάλλου ήταν τόσο μεγάλος, που έτρεξε στον πάγκο, άρπαξε την τραγιάσκα του Στέφεν Μπάουμγκαρτ και χόρεψε μπροστά του καθώς εκείνος ορυόταν και τη ζητούσε πίσω!

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

The craziest celebration of the season? 🧢🤣



🎥 @Bundesliga_EN pic.twitter.com/LMRDMgTc6s