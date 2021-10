Χάαλαντ: Ο Ραϊόλα χάλασε την μεταγραφή του στη Γιουνάιτεντ

Ο CEO της Ντόρτμουντ, παραδέχθηκε ότι το περασμένο καλοκαίρι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν κοντά στην απόκτηση του Έρλινγκ, Χάαλαντ, αλλά ο Μίνο Ραϊόλα απέτρεψε τη μεταγραφή του Νορβηγού επιθετικού στους «κόκκινους διαβόλους».

Το όνομα του Έρλινγκ Χάαλαντ, βρίσκεται στο προσκήνιο από το περασμένο καλοκαίρι. Οι διοικούντες την Ντόρτμουντ, κατάφεραν να τον διατηρήσουν και τη φετινή σεζόν στο ρόστερ τους, αλλά στο τέλος αυτής γνωρίζουν ότι ο Νορβηγός επιθετικός θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Το περασμένο καλοκαίρι μάλιστα, ο 21χρονος φορ βρέθηκε κοντά στην πόρτα της εξόδου από την Ντόρτμουντ και βρέθηκε μια ανάσα από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Την αποκάλυψη έκανε ο CEO των Βεστφαλών, Χανς Γιόακιμ Βάτσκε, ο οποίος τόνισε ότι οι «κόκκινοι διάβολοι» κατέθεσαν δελεαστική πρόταση για να αποκτήσουν τον Χάαλαντ, αλλά ο μάνατζερ του παίκτη, Μίνο Ραϊόλα χάλασε το deal.

«Η πρότασή μας για τον Χάαλαντ δεν ήταν η καλύτερη. Η πρόταση που έγινε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν ανώτερη από τη δική μας. Ωστόσο, ο Ραϊόλα δεν ήθελε να τον αφήσει να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Έτσι, την απέρριψαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βάτσκε.

