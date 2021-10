Απίστευτος Χάαλαντ: Στήνει... πύργο από μπάλες και τις στέλνει στο παραθυράκι (vid)

Σεμινάριο στο... σημάδι παρέδωσε ο Έρλινγκ Χάλααντ που έστησε τρεις μπάλες, τη μια πάνω στην άλλη και τις έστειλε με χαρακτηριστική άνεση στο «παραθυράκι» της εστίας.

Μπορεί ακόμη να μην έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον κρατάει εκτός αγωνιστικής δράσης, όμως οι ικανότητες του Χάαλαντ στο σημάδι παραμένουν αναλλοίωτες.

Καλύτερη απόδειξη για τον εξωπραγματικό τελείωμα του Νορβηγού αποτελεί και το τελευταίο βιντεάκι που ανέβασε ο επίσημος λογαριασμός της Bundesliga για χάρη του, μέσω του οποίου ο 21χρονος αποκαλύπτει με σαφήνεια πως στην πραγματικότητα πρόκειται για... μηχανή.

Ο άσος της Ντόρτμουντ έστησε... πύργο αποτελούμενο από τρεις μπάλες και με χαρακτηριστική άνεση τις έστειλε μια - μια σε στόχο που κρεμόταν στο παραθυράκι στης εστίας.

He does not miss...@ErlingHaaland is ridiculous! 😳 pic.twitter.com/1xspqH6VvA