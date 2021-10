Ντόρτμουντ: Διπλασιάζει τον μισθό του Χάαλαντ για να τον κρατήσει

Την ώρα που το όνομα του Χάαλαντ «παίζει» για τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά μεγαθήρια, η Ντόρτμουντ επιχειρεί... απονενοημένο διάβημα για να τον κρατήσει στη Γερμανία.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποτελεί ενδεχομένως τον μεγαλύτερο πόλο έλξης για τους ευρωπαϊκούς κολοσσούς, ο οποίοι ακονίζουν υπομονετικά τα νύχια τους ενόψει του επόμενου καλοκαιριού.

Με δεδομένο πως η ρήτρα αγοράς του βρίσκεται περίπου στα 75 εκατομμύρια ευρώ, ομάδες όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Σίτι προετοιμάζουν ήδη το έδαφός της απόκτησής του, καθώς η τιμή του Νορβηγού δεν είναι σε καμία περίπτωση απαγορευτική για τέτοια μεγέθη.

Παρόλα αυτά η Ντόρτμουντ δεν έχει πει την τελευταία της λέξη και σκοπεύει να προσφέρει σχεδόν διπλάσιο μισθό στον 21χρονο επιθετικό προκειμένου να τον κρατήσει τουλάχιστον για ακόμη μια σεζόν στη Γερμανία.

Σύμφωνα με την «Bild», οι Βεστφαλοί είναι πρόθυμοι να εκτοξεύσουν τις ετήσιες απολαβές του από 8 εκατομμύρια ευρώ στα 15 εκατομμύρια, με την ελπίδα πως ο Χάαλαντ θα πειστεί και θα υπογράψει ένα νέο συμβόλαιο.

Πάντως στο σύλλογο γνωρίζουν πως ένα τέτοιο σενάριο δεν συγκεντρώνει και πολλές πιθανότητες από τη στιγμή που ο μάνατζέρ του, Μίνο Ραϊόλα, ήδη καταστρώνει σχέδια για μεταγραφή συνοδευόμενη από παχυλές προμήθειες και... άλλες πολιτείες.

