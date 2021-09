Συγκίνηση και δάκρυα στο «αντίο» της Φράιμπουργκ στο «σπίτι» της (vid)

Η Φράιμπουργκ έπαιξε το τελευταίο της παιχνίδι στην ιστορική έδρα της, με τους παίκτες και τον προπονητή να ξεσπούν σε δάκρυα.

Η Φράιμπουργκ διεύρυνε το αήττητό της στα έξι παιχνίδια, με εμφατική τριάρα απέναντι στην Άουγκσμπουργκ κι έτσι «σκαρφάλωσε» στην 5η θέση της φετινής Bundesliga, απέχοντας μόλις έναν βαθμό από τη 2η Λεβερκούζεν.

Αυτό ήταν και το τελευταίο παιχνίδι που έδωσε στο «Σβάρτσβαλντ Στάντιον», καθώς μετά από 67 ολόκληρα χρόνια η ομάδα αλλάζει «σπίτι» μιας και θα μετακομίσει στο «Γιουρόπα Παρκ» το οποίο έχει χωρητικότητα κάτι παραπάνω από 34 χιλιάδες θέσεις.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Άουγκσμπουργκ, οι παίκτες και ο προπονητής της Φράιμπουργκ, Κρίστιαν Στράιχ κάθισαν στο χορτάρι για να απολαύσουν τις τελευταίες τους στιγμές στο ιστορικό αυτό γήπεδο. Μάλιστα, ο 56χρονος προπονητής δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, μιας κι έχει συνδέσει όλη του την καριέρα με την Φράιμπουργκ, βρισκόμενος στο τιμόνι του γερμανικού συλλόγου από το 2011.

Freiburg manager Christian Streich was in tears after the club played its final game at the iconic Black Forest stadium and the fans sang his name.



This has been his home for the last 30 years 🥺 pic.twitter.com/mooKmdUjT4