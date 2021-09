Μίλερ: Τρίτος all time σκόρερ στην ιστορία της Μπάγερν (pic)

Ο Τόμας Μίλερ σκόραρε απέναντι στην Γκρόιτερ Φιρτ και πλέον αναρριχήθηκε στην τρίτη θέση των all time σκορερς της Μπάγερν Μονάχου με 218 γκολ, αφήνοντας οριστικά πίσω του τον θρυλικό Ρουμενίνγκε.

Ιστορία συνεχίζει να γράφει ο Τόμας Μίλερ με τα χρώματα της Μπάγερν.

Ο Γερμανός επιθετικός άνοιξε το σκορ απέναντι στην Γκρόιτερ Φιρτ και κατάφερε να ξεπεράσει ακόμα έναν θρύλο των Βαυαρών στη λίστα με τους all time σκόρερς του συλλόγου.

Συγκεκριμένα, ο 32χρονος μετράει πλέον 218 γκολ με την γερμανική ομάδα και άφησε οριστικά πίσω του τον Kαρλ Χάινζ Ρουμενίνγκε για να αναρριχηθεί στην τρίτη θέση των all time σκόρερς.

Πλέον μπροστά του βρίσκονται μόνο οι Γκερντ Μίλερ και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με τον Γερμανό να έχει σταματήσει στον αριθμό ρεκόρ των 563 γκολ, ενώ από την πλευρά του ο Πολωνός απαριθμεί 305 και... συνεχίζει.

