Λεβαντόφσκι - Μπάγερν: Παρέλαβε το πρώτο «Χρυσό Παπούτσι» της καριέρας του (pic & vid)

Διέλυσε όλα τα κοντέρ στο γερμανικό πρωτάθλημα και απολύτως δικαιωματικά ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι «φόρεσε» το Χρυσό Παπούτσι την περασμένη σεζόν, με τον Πολωνό σταρ να παραλαμβάνει επίσημα το πρώτο ανάλογο βραβείο της καριέρας του.

Ήταν μία μυθική χρονιά. Ξεκίνησε μετά το τρεμπλ της Μπάγερν, όπου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του Champions League και στο τέλος του 2020, ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο στα βραβεία της FIFA. Με φόρα από την κορυφαία ατομική του επίδοση (34 γκολ στη Bundesliga), ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ανέβασε τον πήχη σε ιστορικά επίπεδα, ξεπερνώντας στο τελευταίο λεπτό της σεζόν το ρεκόρ μισού αιώνα του αείμνηστου Γκερντ Μίλερ, με το 41ο του γκολ σε 29 αγώνες! Κάπως έτσι, ο Πολωνός αρχι-σκόρερ της γενιάς του δεν είχε αντίπαλο για να κατακτήσει το Ευρωπαϊκό Χρυσό Παπούτσι, για πρώτη φορά στην καριέρα του, βραβείο που παρέλαβε κι επίσημα το μεσημέρι της Τρίτης (21/9) σε ειδική εκδήλωση που στήθηκε στο Μόναχο.

Ο Λέβα άφησε πίσω του με 11 γκολ πρωταθλήματος τον Λιονέλ Μέσι και με 12 τον Κριστιάνο Ρονάλντο και με την επίδοση των 82 βαθμών (x2 ο συντελεστής των Top-5 πρωταθλημάτων) σημείωσε την 4η κορυφαία επίδοση στον θεσμό την τελευταία 25ετία. Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη φορά που κερδίζει το βραβείο παίκτης από τη Bundesliga, μετά από σχεδόν 50 χρόνια και τον προκάτοχο του θρυλικού ρεκόρ, Γκερντ Μίλερ.

Simply the best. #MiaSanMia @lewy_official pic.twitter.com/xB8RkPRtlI

The 2021 Golden Shoe Just another one for Robert Lewandowski's collection pic.twitter.com/ZzyD8woXNs

I would like to thank my family, team mates, coaches and the entire @FCBayern teamI am extremely proud of what we have achieved together as a team. Thank you! #GoldenShoe2021 pic.twitter.com/UzECuxSd03