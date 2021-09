Έρλινγκ Χάαλαντ: Μια ασταμάτητη μηχανή παραγωγής γκολ (pics & vid)

Στο 21ο έτος της ηλικίας του ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων επιθετικών στον κόσμο, μιας και συνεχίζει να «ματώνει» τα αντίπαλα δίχτυα χωρίς αύριο...

Η Ντόρτμουντ κατάφερε να πάρει μία σπουδαία νίκη επί της Ουνιόν Βερολίνου με 4-2. Φυσικά, πρωταγωνιστής δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος, από τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός επιθετικός βρήκε δύο φορές δίχτυα και συνέβαλε τα μέγιστα προκειμένου η ομάδα του να φτάσει σε μία ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα. Με τα δύο τέρματα που πέτυχε ο Χάαλαντ έφτασε τα 10 σε μόλις 8 παιχνίδια τη φετινή σεζόν (!), έχοντας παράλληλα και 4 ασίστ. Παράλληλα, ο Νορβηγός φορ έφτασε τα 68 τέρματα σε 67 ματς με τους Βεστφαλούς, αριθμός... μαγικός.

Βέβαια, ο Χάαλαντ είχε προειδοποιήσει τους πάντες στο ντεμπούτο του στο Champions League. Το 2019 αγωνιζόμενος για λογαριασμό της Σάλτσμπουργκ, ο νεαρός επιθετικός πέτυχε χατ-τρικ στο ντεμπούτο του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και σε ηλικία 19 ετών και 58 ημερών, έγινε ο τρίτος νεότερος που σκοράρει τρεις φορές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Επειτα από εκείνη την εμφάνιση, τα γκολ συνεχίστηκαν από πλευράς Χάαλαντ. Εχει καταφέρει ήδη στα 21 του χρόνια ζωής, να φτάσει τα 11 χατ-τρικ στην καριέρα του. Με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε τους θρύλους του ποδοσφαίρου, Γουέιν Ρούνεϊ, Σάμουελ Ετό και Φερνάντο Τόρες. Από την πλευρά του πάντως ο Χάαλαντ φαίνεται να μην είναι ικανοποιημένος με τα 12 γκολ σε 15 ματς με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, γι' αυτό και σε πρόσφατες δηλώσεις του είχε τονίσει ότι θέλει να έχει σκοράρει περισσότερα γκολ από όσα ματς έχει παίξει.

«Δεν σκοράρω αρκετά γκολ, πιστεύω ότι θα μπορούσα να σκοράρω περισσότερα γκολ από όσα ματς έχω παίξει», ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του.

Erling Haaland's record for Borussia Dortmund: ◎ 67 games ◉ 68 goals He has lived up to his word. 🤖 pic.twitter.com/u8USulMLeX

Ωστόσο, τα νούμερα του παραμένουν… ασύλληπτα! Μετράει 68 γκολ σε 67 παιχνίδια με την Ντόρτμουντ, 21 τέρματα σε 17 αγώνες Champions League, 12 σε 15 ματς με την εθνική του ομάδα και 25 τέρματα στα τελευταία 19 ματς που έχει αγωνιστεί. Σύνολο; 130 γκολ σε 179 παιχνίδια στην καριέρα του. Επιπλέον, ο Χάαλαντ μοιράζεται ένα σπουδαίο ρεκόρ με τον Καρίμ Μπενζεμά της Ρεάλ. Οι δύο ποδοσφαιριστές είναι οι μοναδικοί από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, που έχουν συμμετοχή σε περισσότερα από 10 τέρματα για την ομάδα τους. Ο Γάλλος στράικερ έχει 11 και ο Νορβηγός φορ των Βεστφαλών 10.

Only two players in Europe's top five divisions have been directly involved in 10+ league goals so far this season:



◉ Karim Benzema (11)

◉ Erling Haaland (10)



Keep up if you can. 🔥 pic.twitter.com/Rhb006q6YI