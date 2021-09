Κομάν - Μπάγερν: Χειρουργήθηκε επιτυχώς στην καρδιά, εκτός 1-2 εβδομάδες

Ο Κίνγκσλεϊ Κομάν υποβλήθηκε σε μικρο-επέμβαση για να αντιμετωπίσει την καρδιακή αρρυθμία που εμφάνισε, με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν να διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας κι ότι σε 1-2 εβδομάδες ο Γάλλος θα επιστρέψει στις προπονήσεις.

Μετά τη γνωστοποίηση του προβλήματος που αντιμετώπιζε με την καρδιά του το τελευταίο διάστημα, ο Κίνγκσλεϊ Κομάν υποβλήθηκε σε μικρο-επέμβαση το πρωί της Παρασκευής (17/9), η οποία και στέφθηκε από επιτυχία

Ο Γάλλος εξτρέμ είχε εμφανίσει αρυθμία στους καρδιακούς παλμούς του που δυσκόλευε την αναπνοή του στις προπονήσεις, με το ιατρικό τιμ της Μπάγερν έπειτα από καρδιογράφημα και τις απαραίτητες εξετάσεις, να εισηγείται το χειρουργείο.

Όπως δήλωσε ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο παγκόσμιος Πρωταθλητής με την εθνική Γαλλίας αναρρώνει με ελαφρύ πόνο από την πληγή της εγχείρησης, αλλά κατά τ' άλλα είναι εντελώς καλά και μάλιστα, αναμένεται να επιστρέψει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Kingsley #Coman is unavailable for Saturday's Bundesliga home match against VfL Bochum after he underwent a minor heart operation on Thursday.



