Ο Φλόριαν Βιρτζ κάνει… θραύση στην Bundesliga και ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα

Ο 18χρονος Φλόριαν Βιρτζ βγάζει... μάτια στις πρώτες αγωνιστικές του Γερμανικού πρωταθλήματος.

Μπορεί η Λεβερκούζεν να έχασε με 4-3 από την Ντόρτμουντ εξαιτίας του… διαστημικού Χάαλαντ, αλλά το ευχάριστο είναι πως με όσα βλέπουν από τον Φλόριαν Βιρτζ, τρίβουν τα μάτια τους.

Ο 18χρονος μεοσεπιθετικός έκανε άλλο ένα σπουδαίο παιχνίδι και αφού άνοιξε το σκορ για την ομάδα του, έδωσε και μία ασίστ στον Σικ για το 2-1 λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου.

PURE entertainment

Airling Haaland

Florian Wirtz toe-poke #B04BVB had it all



If you watch one thing today make sure it is this #Bundesliga classic!

Η συμβολή του δεν αποδείχθηκε αρκετή στην ομάδα του που ηττήθηκε και έπεσε στην 6η θέση του πρωταθλήματος. Ωστόσο, ο Βιρτζ με τις εμφανίσεις του ήδη έχει στρέψει πολλά βλέμματα πάνω του. Με πρώτο αυτό της Μπάγερν...

Bayern remain in contact with Florian Wirtz's father/agent via an intermediary. Release clause in Wirtz's new contract kicks in from summer 2023 - FCB bosses are aware of it [@cfbayern] pic.twitter.com/zMT5sZP7kA — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 7, 2021

Μετά από 3 συμμετοχές στο πρωτάθλημα μετράει 2 γκολ και 3 ασίστ. Και να φανταστεί κανείς ότι στα δύο από τα τρία ματς που έχει αγωνιστεί, μόνο σε αυτό με την Ντόρτμουντ ξεκίνησε ως βασικός.

Florian Wirtz has 5 goal contributions in 3 games so far this season (2G, 3A)

Just 18-years-old...



Just 18-years-old... #UEL pic.twitter.com/SD2i74B5S1 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 13, 2021

Από το 2020 που πήρε επαγγελματικό συμβόλαιο, έχει 8 γκολ και ήδη κέρδισε την εμπιστοσύνη του Φλικ ο οποίος του έδωσε την ευκαιρία να παίξει σαν αλλαγή στο ματς της εθνικής Γερμανίας με το Λιχτενστάιν (2-0).

«Είναι απίστευτος τεχνίτης που λατρεύει το παιχνίδι, πολύ δημιουργικός με καλό σουτ, αγωνίζεται σκληρά και είναι γρήγορος. Εχει όλο το πακέτο» ανέφερε γι’ αυτόν ο Φλικ που έχει «ερωτευτεί» τον νεαρό ποδοσφαιριστή.

Οικογενειακώς στην Λεβερκούζεν

Πέρυσι έκανε το ντεμπούτο του τον Μάιο απέναντι στην Βέρντερ για να γίνει ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που κάνει ντεμπούτο στη Bundesliga, σε ηλικία 17 ετών και 15 ημερών, παίρνοντας το ρεκόρ του Κάι Χάβερτζ. Ο Βιρτζ αγωνιζόταν στις μικρές ομάδες της Κολωνίας πριν τον αποκτήσει η Λεβερκούζεν, κίνηση που μόνο τυχαία δεν ήταν.

Βλέπετε η αδερφή του Τζουλιάν, αγωνίζεται στην γυναικεία ομάδα και οι γονείς του, που είναι και ατζέντηδές του, είδαν ως ιδανική λύση αυτή την μεταγραφή. Ο πατέρας του, Χανς -Γιοακίμ, είναι πρόεδρος στην τοπική ομάδα Γκρουν Βάις Μπροβάιλερ, ομάδα από την οποία ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 7 ετών.

Γρήγορα στην Κολωνία ξεδιπλώθηκε το ταλέντο του και γινόταν αναφορά πως πρόκειται για τον καλύτερο μεσοεπιθετικό που έχει δει η ομάδα τα τελευταία 30 χρόνια. Παίζοντας ήδη με την εθνική ομάδα στις μικρές κατηγορίες, η Λεβερκούζεν πρόλαβε και τον άρπαξε πριν προλάβει κάποιος άλλος μεγάλος σύλλογος. Εχει ωστόσο συμβόλαιο ως το 2013 και η τιμή του αναμένεται να εκτοξευτεί. Αρκεί να συνεχίσει... το ίδιο «βιολί» με τις εμφανίσεις του.