Ντόρτμουντ: Σε συζητήσεις με την Τσέλσι για τον δανεισμό του Χάντσον - Οντόι

Η Ντόρτμουντ έχει ξεκινήσει συζητήσεις με την Τσέλσι, για την απόκτηση του Κάλουμ Χάντσον - Οντόι, με τη μορφή δανεισμού.

Την ενίσχυση στην επιθετική γραμμή αναζητάει η Ντόρτμουντ, γι' αυτό κι έχει στραφεί στην περίπτωση του 20χρονου Άγγλου επιθετικού της Τσέλσι.

Ο νεαρός άσος, από τη μέρα που ο Τόμας Τούχελ ανέλαβε τα ηνία των «μπλε» δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Γερμανού τεχνικού, με αποτέλεσμα να μετράει ελάχιστα λεπτά συμμετοχής. Την περυσινή σεζόν κατάφερε να αγωνιστεί σε 37 αγώνες, έχοντας πετύχει 5 γκολ και 5 ασίστ.

Φέτος, έχει ενημερωθεί από την διοίκηση ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του συλλόγου κι έτσι ξεκίνησε τις διαδικασίες για να βρει ομάδα. Η Ντόρτμουντ παρακολουθώντας τις εξελίξεις, ξεκίνησε άμεσα συζητήσεις με τους Λονδρέζους, προκειμένου να αποκτήσουν τον Κάλουμ Χάντσον - Οντόι με τη μορφή δανεισμού.

Συνολικά με τα φανέλα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, ο 20χρονος επιθετικός 13 γκολ, 16 ασίστ σε 99 συμμετοχές.

