Μπάγερν: Απέκτησε τον Ζάμπιτσερ από την Λειψία (pic)

Στην απόκτηση του Μάρσελ Ζάμπιτσερ από την Λειψία, προχώρησε η Μπάγερν Μονάχου έναντι 16 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο 27χρονος μέσος θα συνεχίσει να αγωνίζεται στα γήπεδα της Bundesliga, αλλά για λογαριασμό της Μπάγερν, αφού όπως αναφέρουν γερμανικά δημοσιεύματα έχει συμφωνήσει σε όλα με τους Βαυαρούς.

Παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιο του Μάρσελ Χάμπιτσερ έληγε το επόμενο καλοκαίρι με την Λειψία, οι «ταύροι» αποφάσισαν στην άμεση παραχώρηση του έναντι 16 εκατομμυρίων ευρών,

Ετσι, μετά από 7 ολόκληρες σεζόν, 229 εμφανίσεις 52 γκολ και 42 ασίστ με την Λειψία, ο Ζάμπιτσερ αποχαιρέτησε την Λειψία. Αυτή είναι η δεύτερη μεταγραφική προσθήκη της Μπάγερν, μετά την απόκτηση του Νταγιό Ουπαμεκανό, τον οποίο επίσης απέκτησε από τους «ταύρους».

