Ντόρτμουντ: Το ξέκοψε για Χάαλαντ, δεν τον παραχωρεί στην Παρί (pic)

Η Ντόρτμουντ δεν είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει τον Έρλινγκ Χάαλαντ, παρά τις πιέσεις της Παρί, η οποία επιθυμεί την ένταξη του Νορβηγού επιθετικού για να καλύψει το κενό που αφήσει ο Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Γάλλος επιθετικός πλησιάζει όλο και περισσότερο στη Μαδρίτη προκειμένου να υπογράψει στην Ρεάλ. Οι άνθρωποι της Παρί έκαναν ό,τι περνούσαν από το χέρι τους προκειμένου να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους, ωστόσο η επιθυμία του Μπαπέ να αποχωρήσει έκαναν τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις η Παρί επιδιώκει να καλύψει άμεσα το κενό που θα αφήσει ο 22χρονος άσος στην επίθεση. Πριν από μερικές ημέρες η «Telegraph», αποκάλυψε ότι οι Παριζιάνοι προσέγγισαν την Ντόρτμουντ, για την περίπτωση του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Νέο δημοσίευμα, αυτή τη φορά από την «Bild», αναφέρει ότι η διοίκηση του γαλλικού συλλόγου ζήτησε από τον μάνατζερ του Νορβηγού επιθετικού, Μίνο Ραϊόλα να συζητήσει με την Ντόρτμουντ, προκειμένου να την πείσει για την παραχώρηση του παίκτη. Ωστόσο, ο Ιταλός ατζέντης τους ξεκαθάρισε ότι οι «Βεστφαλοί» δεν είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν τον Χάαλαντ και ειδικά αυτή τη χρονική στιγμή, λίγες ημέρες πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου.

