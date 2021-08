Γκουαρδιόλα για Λεβαντόφσκι: «Επόμενη ερώτηση, θα μείνει στην Μπάγερν» (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα υποστήριξε ότι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θα παραμείνει στην Μπάγερν, παρά τα δημοσιεύματα που τον φέρνουν να έχει ζητήσει την αποχώρησή του από την ομάδα του Μονάχου.

H είδηση ότι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ζήτησε από την Μπάγερν να αποχωρήσει «έσκασε» - όπως είναι φυσιολογικό - ως «κεραυνός εν αιθρία» στην ομάδα του Μονάχου και έφερε στο προσκήνιο πιθανούς μνηστήρες για τον 33χρονο Πολωνό επιθετικό.

Η Μάντσεστερ Σίτι φιγουράρει, όπως είναι προφανές, στη σχετική λίστα. Ο προπονητής της πρωταθλήτριας Αγγλίας, Πεπ Γκουαρδιόλα, ξέκοψε αυτήν την πιθανότητα σε σχετική ερώτηση που τού έγινε:

«Επόμενη ερώτηση. Ο Λέβα είναι τόσο σημαντικός παίκτης για την Μπάγερν και θα μείνει στην ομάδα», τόνισε ο 50χρονος Καταλανός προπονητής. Αξίζει να τονιστεί ότι Πεπ Γκουαρδιόλα και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι συνεργάστηκαν στους Βαυαρούς από το 2014 έως το 2016.

"Next question..."



Pep Guardiola completely dismisses any talks of Robert Lewandowski being a target for Manchester City pic.twitter.com/OiPWtqGK3E