Αντώνης Παπαδόπουλος: Η Ντόρτμουντ βρήκε τον νέο «Papa» της (pics & vids)

Ο Αντώνης Παπαδόπουλος ζει το ποδοσφαιρικό του όνειρο στη Βεστφαλία, αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Ντόρτμουντ. Η σύγκριση με τον «Sokrati», το παρατσούκλι «τεριέ» που του έχουν βγάλει οι συμπαίκτες του και το ταξίδι του 21χρονου ομογενή μεσοαμυντικού στα μεγάλα σαλόνια της Γερμανίας.

«Who is Papa?», αναρωτιόντουσαν οι οπαδοί των Βεστφαλών όταν διάβαζαν την ενδεκάδα της ομάδας τους για τον αγώνα Κυπέλλου απέναντι στην Βέχεν. Ο 21χρονος ομογενής μεσοαμυντικός πριν από μερικές ημέρες κατέγραψε την πρώτη του επίσημη συμμετοχή με τα χρώματα της Ντόρτμουντ αποτελώντας την μεγάλη έκπληξη του αγώνα.

Στις 28 Οκτωβρίου του 2017 ο Αντώνης Παπαδόπουλος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στις επαγγελματικές κατηγορίες, ως ποδοσφαιριστής της Άαλε στον αγώνα με την Βέρντερ Βρέμης για την δεύτερη κατηγορία πρωταθλήματος Γερμανίας. Από εκεί και ύστερα άρχισε το ταξίδι του νεαρού άσου στον χώρο του γερμανικού ποδοσφαίρου. Στην πόλη του Χάλε παρέμεινε για δύο σεζόν και κατάφερε σε μικρό χρονικό διάστημα να κερδίσει φανέλα βασικού. Με την ομάδα της Χάλε κατέγραψε 60 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας 3 γκολ και 5 ασίστ. Οι θετικές του εμφανίσεις έκαναν τους ανθρώπους της Ντόρτμουντ να ασχοληθούν μαζί του και το φετινό καλοκαίρι να χτυπήσουν την πόρτα της Χάλε.

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών ήταν συνοπτικές και ο Παπαδόπουλος το φετινό καλοκαίρι έγινε ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ, καθώς αποδέχθηκε το διετές συμβόλαιο που του προσέφεραν. Οι Βεστφαλοί προχώρησαν στη συγκεκριμένη μεταγραφική απόκτηση για την ενίσχυση της δεύτερης ομάδα τους, αλλά ο Παπαδόπουλος ήθελε να δείξει πως έχει όλο το «πακέτο» για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της πρώτης ομάδας, αγωνιζόμενος δίπλα στα μεγάλα αστέρια του συλλόγου όπως οι Έρλινγκ Χάαλαντ, Μάρκο Ρόις, Τζουντ Μπέλινγχαμ και Τζιοβάνι Ρέινα.

Ο προπονητής των Βεστφαλών, Μάρκο Ρόζε θέλησε να του δώσει μια ευκαιρία να δείξει τις ικανότητες του γι’ αυτό και τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για την προετοιμασία της πρώτης ομάδας. Ο Παπαδόπουλος με τη σειρά του, αφού κέρδιζε καθημερινά εντυπώσεις στις προπονήσεις πήρε και την ευκαιρία να αγωνιστεί σε δύο φιλικά της ομάδας του, απέναντι στην Γκίσεν και στην Μπόχουμ. Μετά από αυτά τα δύο ματς π ομογενής 21χρονος μεσοαμυντικός, κέρδισε την καρδιά του νέου προπονητή της Ντόρτμουντ. «Είχαμε πολλές προκλήσεις σε αυτά τα δύο φιλικά αλλά νομίζω ότι ο Πάπα κέρδισε τις εντυπώσεις. Ξεχώρισε με τις ικανότητες του. Ελπίζω να δω κι άλλα από εκείνον τη φετινή σεζόν», ήταν τα λόγια του Ρόζε για τον Παπαδόπουλο.

Μετά από τις δύο φιλικές αναμετρήσεις που αγωνίστηκε, ο Παπαδόπουλος δεν επέστρεψε στην δεύτερη ομάδα της Βεστφαλών. Αντιθέτως παρέμεινε στα πλάνα του Ρόζε, ο οποίος τον αντάμειψε για τις καλές του εμφανίσεις, δίνοντας φανέλα βασικού στο παιχνίδι Κυπέλλου με την Βέχεν. Εκεί, όπου μπόρεσε να βγάλει περισσότερα στοιχεία και να κάνει τους φίλους της Ντόρτμουντ να βλέπουν στο πρόσωπό του έναν νέο Σωκράτη Παπασταθόπουλου. Μετά το επίσημο ντεμπούτο του ο Παπαδόπουλος δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του λέγοντας πως περίμενε τόσο καιρό για να καταφέρει να αγωνιστεί με την πρώτη ομάδα της Μπορούσια.

Η φυσική θέση του Αντώνη Παπαδόπουλου δεν είναι στο κέντρο της άμυνας, αλλά στον άξονα. Αλλωστε ως αμυντικός χαφ αγωνιζόταν όταν τον ανακάλυψε το τμήμα σκάουτινγκ της Ντόρτμουντ. Ο ύψους 1,86 αμυντικός χαφ ξεχωρίζει για το δυναμικό στιλ παιχνιδιού του και δεν διστάσει να βάλει τα πόδια του στη «φωτιά» προκειμένου η ομάδα του να μην κινδυνεύσει από τον αντίπαλο. Παρά τον ποδοσφαιρικό τσαμπουκά που διαθέτει ο 21χρονος άσος δεν φημίζεται για τις κίτρινες κάρτες. Οσο αγωνιζόταν στην Χάλεσερ είχε δεχθεί μόλις 18 σε μια διετία και 1 κόκκινη. Κατά την παρουσία του στην πόλη του Χάλε, αποτελούσε το αγαπημένο παιδί του προπονητή, Τόρστεν Ζίγκνερ με τον οποίο είχε άριστες σχέσεις. «Ο τρόπος με τον οποίο πάει στα τάκλιν, είναι ένας καλός τρόπος να αποφύγει τις κάρτες. Χρειαζόμαστε πάικτες σαν αυτόν. Δεν δίνει καμιά ανάσα στον εαυτό του», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά για τον Παπαδόπουλο. Το πάθος που έβγαζε ακόμα και στις προπονήσεις, έκαναν τους συμπαίκτες του να βγάλουν το παρατσούκλι «τεριέ», ένεκα του δυναμισμού που βγάζει στο παιχνίδι του.

Antonios Papadopoulos has been a really pleasant surprise so far. Very solid in the backline and looking for passes up top. #BVB pic.twitter.com/zgdp525VdV