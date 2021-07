Ο Ζίρκζε της Μπάγερν αδράνησε κι έχασε το πιο εύκολο γκολ ever (pic & vid)

Όχι απλά δεν σκόραρε, αλλά ούτε καν μπόρεσε να εκτελέσει ο Γιόσουα Ζίρκζεε, με τον αμυντικό του Άγιαξ να του παίρνει τη «μπουκιά» από το στόμα μισό μέτρο πριν από τη γραμμή στο φιλικό της Μπάγερν.

Το «όλα μπαίνουν κι όλα χάνονται» βρίσκει εφαρμογή στο ποδόσφαιρο όταν ο επιτιθέμενος εκτελεί και είτε αστοχεί είτε βρίσκει... αέρα. Στην περίπτωση του Γιόσουα Ζίρκζεε, ποια ποδοσφαιρική αρχή, άραγε, μπορεί να δικαιολογήσει το γκολ που κατάφερε να χάσει στο φιλικό της Μπάγερν κόντρα στον Άγιαξ;

Με τη συμπλήρωση των 45' και λίγα λεπτά αφότου ο Τσούπο-Μοτίνγκ είχε ισοφαρίσει για τους Βαυαρούς σε 1-1, ο Ολλανδός στράικερ έκανε το δύσκολο, προσπερνώντας υπέροχα τον τερματοφύλακα και μπροστά στο εύκολο έργο που είχε να πλασάρει ανενόχλητος με άδεια εστία, προτίμησε να μπει χαλαρός με τη μπάλα στα... δίχτυα και το πλήρωσε.

Ο 21χρονος στόπερ του Αίαντα, Περ Σουρς, τον ακολούθησε και με καίριο τάκλιν έδιωξε τη μπάλα από τα πόδια του, μισό μέτρο πριν περάσει τη γραμμή.

Για την ιστορία, το φιλικό έληξε 2-2 χάρη στα γκολ του Νιανζού για τους Βαυαρούς (48') και του Γιένσεν για τους πρωταθλητές Ολλανδίας (50').

In the playground there was no better feeling than to stop the cocky baller walking the ball into the net. Like Zirkzee wtf man???pic.twitter.com/JlU675tjq5