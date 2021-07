Μπάγερν: Δωρεά 1 εκατ. ευρώ στους πληγέντες από τις φονικές πλημμύρες!

Αξιέπαινη κίνηση από τη Μπάγερν Μονάχου, η οποία μέσω φιλικού ματς με τη Σάλκε θα εξασφαλίσει 1,1 εκατ. ευρώ σε φιλανθρωπικούς φορείς που στηρίζουν τους πληγέντες των φονικών πλημμυρών στη βόρεια Ρηνανία.

Στο πλευρό των πληγέντων από τις φονικές πλημμήρες στη Βόρεια Ρηνανία στέκεται έμπρακτα η Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαυαροί ανακοίνωσαν τη διεξαγωγή φιλικού με τη Σάλκε στη «Veltins Arena», μέσω του οποίου θα δωρίσουν το ποσό των 1,1 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών και τους ανθρώπους που επηρεάστηκαν από τη βιβλική καταστροφή, η οποία προξένησε τον θάνατο 177 ανθρώπων με τους αγνοούμενους να ξεπερνούν τους 150 ως τώρα.



Η ημερομηνία του φιλικού ματς δεν έχει ακόμη οριστεί, ωστόσο, το κλαμπ ξεκαθάρισε στην ανακοίνωσή του ότι θα απευθυνθεί άμεσα στους φιλανθρωπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται για την καταβολή των χρημάτων, παραβλέποντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, καθώς η κατάσταση στην περιοχή της Βόρειας Ρηνανίας και της Ρηνανίας-Παλατινάτου χρήζει άμεσης βοήθειας.

Σημειώνεται ότι η πρωταθλήτρια Γερμανίας είχε συγκεντρώσει μαζί με την Κολωνία το ποσό των 100.000 ευρώ στο μεταξύ τους φιλικό λίγες μέρες μετά τις καταστροφές.

#FCBayern will play a charity match against @s04_en and donate €1.1 million to the flood victims from North Rhine-Westphalia and Rhineland-Palatinate.