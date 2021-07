Χάαλαντ: Έκλεισε τα 21 και σε κάνει ν' απορείς με τα γκολ του... (vids)

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι μόλις 21 ετών! Κι αν κοιτάξει κανείς τον αριθμό των τερμάτων τοιυ, είναι πραγματικά δύσκολο να κατανοήσει πως γίνεται να έχει πετύχει τόσα πολλά, σε τόσο νεαρή ηλικία...

Ο Νορβηγός είναι ρομπότ. Η έκφραση του προσώπου του είναι τέτοια που όταν αγωνίζεται δεν μαρτυρά κανένα συναίσθημα, παρά μόνο το «λοκάρισμα» του στόχου και τα αντίπαλα δίχτυα.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ασφαλώς είναι τυχερή που τον έχει δικό της και καλό θα ήταν να σκεφτεί πόσα χρήματα θα μπορούσε να εξασφαλίσει από μια πιθανή πώλησή του, καθώς αυτό το σενάριο μάλλον δεν θ' αργήσει και πολύ για να επιβεβαιωθεί...

Ο 21χρονος Χάαλαντ που έκανε το ξεπέταγμά του κυρίως με την Ζάλτσμπουργκ στο Champions League της σεζόν 2019-2020, λίγο προτού ο κορονοϊός αλλάξει παντελώς την ζωή και την καθημερινότητα όπως την γνωρίζαμε, είχε 20 γκολ σε 50 ματς με τη φανέλα της Μόλντε.

Έπειτα στην Αυστρία κατάφερε να σημειώσει 29 τέρματα σε 27 αναμετρήσεις για να συνεχίσει το τρομερό σερί του με την φανέλα της Ντόρτμουντ, όπου μετράει 57 γκολ σε 59 αγώνες!

Στο Champions League έχει καταφέρει να γράψει ιστορία καθώς στις 16 πρώτες εμφανίσεις του έχει ήδη βρει το δρόμο για τα δίχτυα 20 φορές, δίχως να υπολογίζει από το υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού και το νεαρό της ηλικίας του.

Αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Bundesliga για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, μέλος της κορυφαίας ομάδας της Bundesliga για την ίδια ποδοσφαιρική χρονιά και ήταν και το Golden Boy του 2020.

Κι όλα αυτά, έχοντας μόλις κλείσει τα 21 του χρόνια!

