Ντόρτμουντ: «Αρπαξε» 16χρονο «διαμάντι» από την Παρί Σεν Ζερμέν (pics & vid)

Επένδυση στο μέλλον για την Ντόρτμουντ, η οποία απέκτησε τον 16χρονο μέσο Αμπντουλά Καμαρά από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Ντόρτμουντ μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες μεταγραφές. Πριν από μερικά χρόνια έκανε δικό της τον Γιουσουφά Μουκοκό από την Ζανκτ Πάουλι, ο οποίος σήμερα θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Αυτή τη φορά, οι Βεστφαλοί αποφάσισαν να επενδύσουν στον Αμπντουλά Καμαρά. Ο 16χρονος άσος αγωνίζεται ως αμυντικός χαφ κι έχει καταγωγή από την Γουινέα. Το 2019 οι άνθρωποι της Παρί εντόπισαν την περίπτωση του και τον ένταξαν στις Ακαδημίες της ομάδας.

Παρά το γεγονός ότι συμμετείχε σε ορισμένες προπονήσεις με την πρώτη ομάδα, αγωνίστηκε μόνο στα μικρότερα τμήματα Υποδομών των Παριζιάνων. Η Ντόρτμουντ από την πλευρά της ήθελε να τον αποκτήσει το περασμένο καλοκαίρι αλλά τότε η Παρί δεν παραχωρούσαν τον νεαρό μέσο.

Ωστόσο, φέτος οι δύο ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία κι έτσι ο Αμπντουλά Καμαρά, θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στις Ακαδημίες της Ντόρτμουντ.

Welcome to Dortmund, Abdoulaye Kamara! 👋✍️ pic.twitter.com/MUJDRijPh0

#EidMubarak from everyone at Borussia Dortmund 💛 pic.twitter.com/W4v1iA1apm