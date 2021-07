Ντόρτμουντ: Διοργανώνει φιλικό για την στήριξη των πλημμυροπαθών στη Γερμανία (pic)

Φιλικό αγώνα αποφάσισε να διοργανώσει η Ντόρτμουντ, για την στήριξη των πλημμυροπαθών στη Γερμανία.

Ο απολογισμός των καταστροφικών πλημμυρών έχει ξεπεράσει τους 100 νεκρούς στη Γερμανία, ενώ υπάρχουν εκατοντάδες αγνοούμενοι από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις καταστροφικές πλημμύρες που μετέτρεψαν σε απέραντα ποτάμια τη δυτική Γερμανία.

Γι' αυτό και η Ντόρτμουντ αποφάσισε να διοργανώσει φιλική αναμέτρηση - χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί ακόμα ο αντίπαλος - προκειμένου τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν, να διατεθούν στους πλημμυροπαθείς.

Borussia Dortmund have announced their intention to stage a benefit match to help victims of the flooding catastrophe that has hit sections of NRW & Rheinland-Pfalz. The badly affected city of Hagen is just a few km from Dortmund. Against whom & when still to be announced.