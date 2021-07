Λεβαντόφσκι για Μέσι: «Δεν με ενοχλεί να χάσω την Χρυσή Μπάλα από τον κορυφαίο όλων των εποχών»

Το εγκώμιο του Λιονέλ Μέσι έπλεξε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος παραδέχθηκε πως αν χάσει την «Χρυσή Μπάλα» από τον Αργεντινό αστέρα της Μπαρτσελόνα, δεν θα τον ενοχλήσει.

Ο Πολωνός στράικερ κατέγραψε μία καταπληκτική σεζόν πέρυσι έχοντας 48 γκολ σε 40 εμφανίσεις συνολικά με τους Βαυαρούς σε όλες τις διοργανώσεις. Πρόσφατα μάλιστα σκόραρε και τρία τέρματα στο Euro.

Την περυσινή σεζόν μάλιστα τελείωσε με δέκα γκολ περισσότερα σε συλλογικό επίπεδο από τον Λιονέλ Μέσι και μάλιστα με επτά λιγότερες συμμετοχές.

Πάντως από την πλευρά του ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, χαρακτήρισε τον Αργεντινό αστέρα ως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών και τόνισε πως δεν θα μείνει με το παράπονο αν χάσει τη «Χρυσή Μπάλα» από εκείνον.

«Μετά από όσα έγιναν στο Copa America, νομίζω πως είναι ακόμα πιο δύσκολο για μένα να κερδίσω στο βραβείο. Αλλά δεν με πειράζει να χάσω από τον Λίο Μέσι, τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Robert Lewandowski: “After what happened at the Copa America tournament, I think it's going to be even harder for me to win the Ballon D’Or award. But I won't mind losing it to the best player of all time.”



