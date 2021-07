«Δύο GOAT στις Άλπεις»: Ο Νόιερ παρέα με Τράγους στις διακοπές του (vid)

Ο «GOAT» Μάνουελ Νόιερ πήρε τα... βουνά και βρήκε εκλεκτή παρέα, με το βίντεο που ανήρτησε από τις Άλπεις να γίνεται viral στο twitter.

Ο Κρίστιαν Πούλισικ είχε γίνει viral με τα επικίνδυνα γκελάκια καταμεσής στο πέλαγος και την παρολίγον πτώση στα σαγώνια ενός Γολιάθ του Ατλαντικού. Ο Μάνουελ Νόιερ, πάντως, αποφάσισε να ζήσει πιο safe, αλλά με ανάλογη περιπέτεια τις διακοπές του πριν την έναρξη της νέας σεζόν και το έριξε στην ορεινή πεζοπορία. Κι όχι όπου κι όπου, αλλά στις Άλπεις, εκεί που συνάντησε ορισμένους... συναδέλφους.

Ο κίπερ της Μπάγερν Μονάχου σταμάτησε για να καταγράψει σε βίντεο τη συνάντησή του με μερικούς τράγους και δήλωσε ότι «ο GOAT επέστρεψε στις Άλπεις». Έτσι, δεν άργησαν μέσα σε λίγα λεπτά τα πρώτα retweets από την οικογένεια των Βαυαρών, τόσο από τον επίσημο λογαριασμό της Μπάγερν, όσο και από τον συμπαίκτη του Τόμας Μίλερ, ο οποίος έκανε λόγο για «τον δικό μας GOAT».

Το βίντεο έκανε θραύση στο twitter με χιλιάδες προβολές σε λιγότερο από μία ώρα.

Neuer hanging out with Messi and Ronaldo pic.twitter.com/tJNeA0JZkp

Update on the GOAT: back in the Alps



@Manuel_Neuer #MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/TR3MJZe4yz