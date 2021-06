Νίμπελ - Μπάγερν: Δανεικός στη Μονακό για δύο χρόνια, στους Βαυαρούς ξανά ο Ούλραϊχ (pic)

Στη Μονακό θα αγωνίζεται για τα επόμενα δύο χρόνια ως δανεικός ο Αλεξάντερ Νίμπελ, ο οποίος έψαχνε τον χρόνο συμμετοχής που δεν έβρισκε στη Μπάγερν λόγω Νόιερ. Επέστρεψε ελεύθερος στους Βαυαρούς ο Ούλραϊχ.

Η μεταγραφή από τη Σάλκε στη Μπάγερν δεν κύλησε όπως ο ίδιος θα περίμενε. Ναι μεν ο Μάνουελ Νόιερ αποτελεί το αδιαμφισβήτητο Νο1 των Βαυαρών κάτω από τα δοκάρια, αλλά ο Αλεξάντερ Νίμπελ δεν έκρυψε μέσα στη διάρκεια της σεζόν τη δυσαρέσκειά του για τον λιγοστό χρόνο συμμετοχής (4 σε όλες τις διοργανώσεις) και πλέον αποχωρεί με προορισμό την 3η της φετινής Ligue 1, Μονακό για να ανακτήσει τη φόρμα και την αυτοπεποίθησή του.

Ο 24χρονος Γερμανός κίπερ θα αγωνιστεί ως δανεικός στους Μονεγάσκους για τα επόμενα δύο χρόνια, deal που ανακοίνωσε κι επίσημα η Μπάγερν, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τον ανακαλέσει στο τέλος του πρώτου χρόνου.

Στη θέση του back-up τερματοφύλακα, επιστρέφει ένας γνώριμος στις τάξεις των Βαυαρών. Ο λόγος για τον Σβεν Ούλραϊχ, ο οποίος μετά από μια σεζόν στο Αμβούργο υπέγραψε ως ελεύθερος και θα καλύψει το κενό του Νίμπελ στην ιεραρχία πίσω από τον Νόιερ.

Ο Ούλραϊχ είχε αγωνιστεί στη Μπάγερν από το 2015 ως το 2020 με απολογισμό 70 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

#FCBayern and Alexander #Nübel have agreed a deal for the 24-year-old goalkeeper to join AS Monaco on loan.



Meanwhile, Sven #Ulreich will return on a free from Hamburger SV as our back-up goalkeeper.



https://t.co/RqEdDmnn9V