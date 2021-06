Στουτγκάρδη: Κοντά στην αγορά του Μαυροπάνου αντί 8 εκατ. ευρώ (vid)

Η Στουτγκάρδη βρίσκεται κοντά στην αγορά του 23χρονου κεντρικού αμυντικού, Ντίνου Μαυροπάνου, από την Άρσεναλ αντί 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις την περασμένη σεζόν στη Στουτγκάρδη, στην οποία αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού από την Άρσεναλ. Οι Σουηβοί είχαν θέσει ως προτεραιότητα την παραμονή του και βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους Λονδρέζους για την αγορά του 23χρονου κεντρικού αμυντικού.

Όπως αναφέρουν τα βρετανικά media (Goal) και κορυφαίοι ρεπόρτερ των Γκάνερς (Κρις Γουίτλι) το deal θα κλείσει στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Η Άρσεναλ απέκτησε τον Μαυροπάνο το καλοκαίρι του 2018 και αρχικά τον παραχώρησε δανεικό στη Νυρεμβέργη.

As reported last month, Dinos Mavropanos is not in Mikel Arteta's plans for next season.



Arsenal have set a £7m asking price for the Greek defender and are in advanced talks with Stuttgart over a permanent deal. #AFC