Το κακόγουστο πολύχρωμο σύνολο του Χάαλαντ αξίας 2.300 λιρών! (pic)

Στην Ελλάδα και την Μύκονο αποφάσισε να περάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Έρλινγκ Χάαλαντ.

Την ώρα που στα γήπεδα της Ευρώπης επικρατεί... χαμός με τη διεξαγωγή του Euro 2020, ο Έρλινγκ Χάαλαντ παρέα με τον Ριγιάντ Μαχρέζ βρίσκονται στη Μύκονο.

Μάλιστα η κάμερα της «Daily Mail», «συνέλαβε» τον... δροσερό Νορβηγό επιθετικό να πηγαίνει σε σκάφος και αποκάλυψε πως το πολύχρωμο και... κακόγουστο σύνολο που φορούσε, κόστισε 2.300 λίρες!

PICTURE EXCLUSIVE: Erling Haaland parties on a yacht in Mykonos in £2,250 Louis Vuitton outfit - Daily Mail https://t.co/n8rI74b157 pic.twitter.com/Ym7bMU3Vut