Η Ντόρτμουντ άλλαξε όνομα και σήμα για την Παγκόσμια Ημέρα Αιμοδότη (pic)

Για μία ημέρα, την Παγκόσμια Ημέρα Αιμοδότη, η Μπορούσια Ντόρτμουντ εξαφάνισε από τον λογαριασμό και το σήμα της τα γράμματα A, B και τον αριθμό 0, περνώντας ένα σπουδαίο μήνυμα, με τον υπέροχο τρόπο που συνηθίζει στα social media.

«V9». Αυτοί είναι οι μόνοι χαρακτήρες στο σήμα της Μπορούσια Ντόρτμουντ, μέσα στο γνωστό κίτρινο κυκλικό πλαίσιο. Όχι, οι Βεστφαλοί δεν υποτάχθηκαν στις εμπορικές επιταγές του σήμερα, όπως έκανε πρόσφατα η Ίντερ, η Μετς και αρκετοί ακόμη σύλλογοι που ανακοίνωσαν καινούριο έμβλημα. Στην περίπτωση των Κιτρινόμαυρων, το «V9» είναι τα απομεινάρια μιας πανέξυπνης και αξιοσημείωτης ενέργειας, που συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα Αιμοδότη.

Για όλο το 24ωρο της 14ης Ιουνίου, ο γερμανικός σύλλογος συντάχθηκε με την καμπάνια «missingtype» του γερμανικού Ερυθρού Σταυρού για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ενημέρωση γύρω από τη σημασία και τα πολυδιάστατα οφέλη της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Μπορούσια αφαίρεσε από τις αναρτήσεις της τα γράμματα A, B και τον αριθμό 0, τα γράμματα, δηλαδή, που παραπέμπουν στις αντίστοιχες ομάδες αίματος, με αποτέλεσμα το σήμα της να μετατραπεί από «BVB 09» σε «V9» και το όνομα του προφίλ της σε «__russi_Drtmund».

«Για κάποιους είναι μόνο γράμματα, για άλλους είναι απαραίτητα για την επιβίωσή τους» είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει προς το κοινό το κλαμπ και η εν λόγω καμπάνια, διότι όταν κάτι λείπει, το καταλαβαίνεις μόνο όταν το βλέπεις. Για όσους, όμως, η ζωή τους εξαρτάται από την αιμοδοσία, όταν κάτι λείπει ίσως να είναι πολύ αργά.

Δείτε το post με τη φανέλα του Χάαλαντ και το ειδικό λογότυπο των Βεστφαλών:

For the remainder of the day, we will omit the letters A, B, and O, from all tweets to help raise awareness for #WorldBloodDonorDay



For more information go to https://t.co/OWXAeotl71 pic.twitter.com/IvmenitaCV