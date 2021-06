Τσούπο – Μότινγκ: Ανανέωσε μέχρι το 2023 με την Μπάγερν (pics)

Την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο, διάρκειας δύο ετών, έβαλε ο Τσούπο-Μότινγκ.

Κάτοικος Μονάχου θα παραμείνει ο Τσούπο-Μότιγνκ μέχρι το καλοκαίρι του 2023, καθώς η Μπάγερν ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Ο 32χρονος άσος αποκτήθηκε τον περασμένο Οκτώρη από την Παρί Σεν Ζερμέν, πήγε στην πρωταθλήτρια Γερμανίας ως… ρεζέρβα πολυτελείας του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και τελείωσε τη φετινή χρονιά με τους Βαυαρούς, έχοντας μετρήσει 9 γκολ και 1 ασίστ σε 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι δύο πλευρές ήταν σε συζητήσεις το τελευταίο διάστημα μιας και η Μπάγερν αλλά και ο Τσούπο-Μότιγνκ ήθελαν να δώσουν τα χέρια για μια νέα συμφωνία. Τελικά αυτή ήρθε το μεσημέρι της Παρασκευής (04/06) με τους Βαυαρούς να επισημοποιούν το deal μέσω της ανακοίνωσης που εξέδωσαν.

OFFICIAL: Eric Maxim Choupo-Moting has extended his contract at FC Bayern until 2023 pic.twitter.com/3pnd1sQfKZ